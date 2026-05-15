開咖啡店比開一間寵物 醫院分店容易很多，成本也低，現在連現成的咖啡師都有了。志強觸覺敏銳，手上有閒錢，最近幾年嘗試過幾次跨界投資，均收穫甚豐，比如去年打本給朋友開手工餃子 店和麵包店。

因為擔心家傑心理不健康，志強拋出計畫前約他聚餐，問他為何整整八年不出來做事，在這八年中何以為生。

家傑說，第一次公務員考試差三分落選，十分不甘。倒不見得非要做公務員不可，是想考到一個高的分數以報仇雪恨。他一直以讀書聰明著稱，考試從未失過手。不料公務員考試如此困難，成績一年比一年爛。志強大笑。

家傑又說，在家賦閒這八年，託父母的福，不用交房租、水電和伙食費。他打遊戲能弄到一點錢，有時幫親戚、朋友從海外淘點什麼也能弄錢，有錢時還炒炒股……志強想起了每次見面都是一臉愁容的梅姐，在心中頗為感慨，可憐天下父母心。

因為志強認識梅姐，話題輕輕鬆鬆就落到了梅姐身上。

巴喬走了以後，梅姐情緒低落，恍恍惚惚──以前她與巴喬玩，打理巴喬的吃喝拉撒，臉上好歹有些笑容。現在一天說不了幾句話，看見家傑愛理不理，好像很厭惡的樣子。更令家傑難受的是，梅姐也學他那樣，整天把自己關在房間不出來，老劉不在家那天，連飯都不煮。她自己不餓，也不擔心她年富力強的兒子餓。

梅姐退休前很少進廚房，他們家廚房裡的活大都由老劉負責。因為老劉是廚師，而且心疼梅姐。梅姐退休後因為身體的緣故，無法外出打工。老劉還在飯店裡做事，超過一半時間上夜班，讓梅姐心疼不已，說什麼也不讓老劉再操心自家廚房中的事了。（一二）