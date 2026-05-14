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彭博：習近平提到台灣「對川普說重話」較2017年強硬

川習會中方通稿出爐：川普未提台灣 習提「中美建設性戰略穩定關係」

任性（一一）

李東文
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後來有一日阿天在醫院，又忙亂、又驚慌的時候，小美想吃烤魚，發來連結讓他付款。他說：我正在醫院裡，沒空！小美回：「付個款又不需要很久！」居然沒問為何會在醫院。他一怒之下，把小美拉進了黑名單。

二十四歲那年，家傑留英歸來，兩年不到換了三份工作，最後還是辭職了，氣鼓鼓地抱怨：該死的老闆像吸血鬼，恨不得千刀萬剮了他。同事個個都是二五仔，天天在背後說壞話、打小報告。然後宣布不再打工，考公務員。未曾想，留英碩士的他，一口氣考了八年未中。

當前中國人的平均壽命七十二歲，假設家傑能活到八十，八年占去了他人生的十分之一。青壯年時期的八年，對任何一個人來說都很珍貴，可家傑整整八年沉浸在考題和遊戲之中不能自拔，令梅姐和老劉心疼不已，又拿他毫無辦法。

家傑故步自封的生活單調乏味，父母的嫌棄亦日漸增加，他有些待不住了，鼓起勇氣在同學群裡說他想出山找點事做。有同學提醒他別用「出山」一詞，容易讓人誤會他從前做過什麼了不起的事！家

志強私信問他傑「嗯嗯啊啊」胡亂應著，提醒自己謙虛，萬萬不可在知根知柢的同學面前狂妄。會做些什麼，他說除了金融，還會弄漂亮的咖啡──喝得多，喝出了門道、喝出了理論。「咖啡」一詞讓志強心動。寵物醫院離天天咖啡店不遠，他隔三差五就過去坐坐，等候艷遇降臨，不知不覺咖啡喝上了癮。

志強與家傑的對話發生在中午時分，當時志強正在天天咖啡店內，與阿天一起吃著白雲豬手叉雞飯，屋內濃郁的小資情調提醒了他。（一一）

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