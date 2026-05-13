圖／123RF

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他走出布拉德利國際航廈，海風立即擁抱他，親吻他的唇。他抬頭看，藍天下，朵朵白雲像炸開的爆米花，片片棕櫚葉似搖擺的孔雀羽毛。年輕的畫家脫去黑色羽絨服，體會洛杉磯 溫暖如春的一月陽光，心中讚嘆：不愧是天使之城啊。

在來來往往接人的車隊裡，他看到了頭髮花白、精神抖擻的姑媽，從車窗探出頭，向他招手，高喊著：「宏，這裡、這裡。」

姑媽曾在青島的美國修道院工作，她說那些美國修女總是把髒活、累活分配給她幹。可1949年，姑媽還是隨修道院遷居美國，終身未婚。退休 後，她常回鄉探親，特別疼愛妹妹的小兒子，就是眼前的宏。

他快步走過去，瘦小的姑媽鑽出車，像抱樹幹一樣環抱他，笑著說：「好像比前年胖了一點。」

經過姑媽朋友的介紹，他在一家電器貿易公司工作，負責與廣州的電器廠家聯繫。從星期一到星期五，他到公司上班。周末，年輕的畫家就駕駛那輛二手紅色尼桑，遊山看水、走街串巷。到了一個地方，他便打開畫夾，留下各種速寫。

有一天，他來到中國城的亞洲廣場寫生。他畫商店裡眼球突出的老店主。老店主坐在櫃檯後，盼望的眼神跟著顧客進來。這是一家瓷器店，裡面有國產的各種瓷器，茶壺、碗盤、花瓶、筆筒等等；還有各種扇子和毛筆。顧客們在店裡東看看、西瞧瞧，轉一圈，什麼也沒買。老人失望的眼神跟著顧客出來。

老店主看他畫了半天，好奇地走出來看他在畫什麼。一看就知道自己入畫了，卻不介意，還不斷點頭說：「不錯、不錯，寥寥幾筆，還真像我呢。」

老店主和他聊起天。他便說：「中國城裡有好幾家類似的商店，您願意在您的店裡搞點特色嗎？」

老人感興趣，笑著問：「小夥子，你說說搞什麼特色呢？」

「我可以借您的店，當場為顧客在扇子上寫字、畫畫，吸引顧客。」

「這倒是個好主意，你很聰明。」老人說。

「這樣吧，我在那裡支張桌子，」老人指向瓷器店門前，接著說：「你就坐在那裡畫。縮在店裡，沒人看見你……平時顧客少，你下周末過來試試吧。」老店主相當爽快。

到了周末，他穿上嶄新的藍襯衫和黑色西褲，帶著毛筆、硯台、墨錠、水滴壺、調色板和礦泉水，興奮地來到瓷器店。老人似乎也很興奮，站在門前笑臉迎接他。老人讓他搬出一張摺疊的長條桌，他把桌子打開，反覆擦乾淨。

他到廣場公共衛生間，遵循在美術學院讀書時，蓄著長鬍子的劉教授傳授的儀式，整理衣服和頭髮、淨手。這是他第一次在公共場合作畫，他興奮又緊張。

年輕畫家把硯台輕放桌面，擰開礦泉水，滴入水滴壺。再將水滴壺裡的水注入硯台幾滴，持墨垂直，順時針有力而緩慢旋轉。墨濃了，他再滴入兩滴水，繼續研墨。

他低頭做著這些，緊張的心情平靜下來。

廣場上的幾個遊客被吸引過來，看著稀釋的水慢慢濃稠起來。

他「啪」的一聲打開一把摺扇。幾天前他就設計好第一幅畫的構思。在扇子背面的空白處，他用淡墨畫出三根搖曳的水草，又用橘紅色畫出搖尾的金魚。收筆。

眾人喝采、鼓掌。他抬起頭，才發現身邊擠滿了人。

店主高舉扇子，吆喝：「今天的第一把扇子，二十元。」

一位金髮女郎說：「我要，我最喜歡金魚。」

他又分別在兩個扇面，畫了兩隻嫩黃毛茸茸的小雞搶一條黑蚯蚓；數顆紅櫻桃懸掛在黑樹枝上。很快這兩把扇子也被買走了。

他畫了無數的扇面，剛開始他還數著，後來記混，就乾脆不數了。周末結束，老店主發給他四百五十元。他高興地回家，舉著錢，驕傲地對姑媽說：「我可以用藝術養活自己了。」姑媽樂呵呵地說：「沒想到咱家還出了個齊白石。」

他高興。他知道自己高興的不是錢，而是顧客的喝采和掌聲。他也失落。他想如果劉教授知道了，一定會吹鬍子瞪眼：「什麼時候藝術淪落為街頭賣藝了？」但相較於枯燥的辦公室，他更願意這樣「街頭賣藝」。

顧客們買了扇子就走，瓷器店看都不看。店主便讓他在店內畫扇，這樣進店的顧客們順便買件瓷器。後來，賣扇子沒有剛開始時那麼新鮮、熱鬧，但還是為瓷器店帶來不少人氣和營業額。日子久了，老人見他老實、做事認真，便要雇他管理商店，自己回家抱孫子。他在電器貿易公司裡，不僅要對情緒多變的上司小心翼翼，而且還被同在公司的上司老婆頤指氣使，便當真辭去公司的工作，當起了小店老闆。好歹自己也是個「Boss」了。

薪水加賣扇子提成，他的收入不高。如果他到各個熱鬧場所，支起一張摺疊桌和一把摺疊椅，畫扇、賣扇，收入可能更多一些。但他還是留在老人的店裡，因為畫家看中了店內四面空空的白牆，他要把自己的字畫掛上去。（一）