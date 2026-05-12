我含著眼淚，看著梅姐說。

「我能理解你！」梅姐說著，用她的手輕輕拍著我的手背。

「啊……」巧不巧的，小寶不耐煩地叫喚起來。

梅姐看看天色，站起來說：「孩子都鬧了，也該回去了。明天再見，我講我的故事給你聽。」

「哎，」我應著：「還是老時間，咱們明天不見不散！」

第二天下午，我先到。太陽暖洋洋的，氣溫也不高，像似春天，所以蛋蛋在推車內閉著眼睛，好像又睡著了。我把車子往後搖下，使蛋蛋能躺平，又幫他把車篷撐高，遮住他眼睛以上部位。

我剛坐下，梅姐也推著童車到了。我朝她一笑，往她那童車張望，那個小傢伙也昏昏欲睡。我示意梅姐把小寶的車子也調整成蛋蛋那樣。

「天氣那麼適宜，讓孩子們享受陽光，多睡一會吧。」我輕聲說。

梅姐說：「只是睡多了，晚上會太精神，不肯睡了。」

「晚上再說晚上的。現在硬弄醒，小傢伙們不僅會哭鬧，也會搞得我倆說不成話。」我勸著梅姐。

萬沒想到，那天下午梅姐講給我聽的，是她丈夫去世的悲慘故事，所以當晚我也很久才能入睡。之後，我很少敢再去回想那個故事，還有梅姐給我看的她們伉儷結婚照上，她丈夫儒雅的形象。

太淒慘了，太不幸了！難怪梅姐雖有兒孫，比我孤家寡人幸福得多，但她臉上的滄桑感，卻是藏也藏不住的。接觸時日尚短，我固然沒能見過她大笑的樣子，但她微笑起來，都令人感到苦澀的味道。從她的故事裡，我知道了答案，梅姐是一個傷心人！

梅姐本來有一個幸福的家庭，夫妻兩人青梅竹馬。（六）