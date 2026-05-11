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買房車自駕遊 退休華人圓夢：人生真正上路

美國每3人就有1人養貓「帶貓上班」成灣區新風潮

任性（八）

李東文
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阿天跪倒在母親面前痛哭流涕，從此痛改前非，發憤讀書，考上了一間收費昂貴的野雞大學。

他知道母親工作辛苦，不忍去讀收費如此昂貴的大學。母親說：不讀書，你能幹啥？去給人家送外賣，還是去做流水線工人？你蘋果都不會削，你能做啥？他只好帶著幾分委屈去讀大學。是他一再堅持，母親只需要幫他交學費，生活費一分不用給，他要靠自己打工養活自己。

十八歲的大學生阿天，沒有技術、沒有資源，能做什麼樣的工作呢？服務性的工作唄，列印店服務員、餐廳服務員、洗碗工、夜場服務生，能找到什麼做什麼。家教是不敢做的，怕自己基礎太差，誤人子弟。最後兩年，在同情他的師姊的咖啡廳做事，掙到了吃飯的錢，學到了紮實的咖啡知識。

轉眼畢業了，名校畢業的學生、成績優異的學生，尚且就業困難，阿天這樣的學渣就更不用說了。簡歷投出去，有如泥牛入海，最後他只好又去咖啡店做事……後來在表哥的幫助下，開了現在這間十多平方的咖啡店，終日與一隻做過絕育手術的母貓拿鐵為伴。貓是志強送的。做為寵物醫院的老闆，志強一直致力於救助被主人遺棄的小動物，再幫牠們尋找一位負責任的新主人。

小美瞪大了眼睛問：你跟我說這些，幾個意思哦？

帶著涼氣的話讓阿天略感難受，壓下脾氣說：我是窮人家的孩子，雖然在外人的眼裡我是老闆。但講實話，如果我有學識、有專業技術，我寧願去打工，也不做這樣的老闆，很磨人、很受氣，也掙不到什麼錢……

「然後呢？」小美打斷了阿天的話說。（八）

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