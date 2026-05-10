請說人話！小美大聲說。阿天的人話就是，整天一個人守著小得可憐的咖啡店，一年三百六十五天天天上班，又孤獨、又可憐。為了防止發瘋，打球、打遊戲，還要與朋友趁著朦朧夜色喝奶茶。

於是小美不費吹灰之力拿下了孤單的阿天。其實憑良心說，是個單身女孩，都能拿下這個狀態下的阿天，因為阿天已經被孤單折磨得快要發瘋。

毫無疑問，小美給阿天帶來快樂的同時，也帶來了煩惱。快樂無須多言，戀愛總能讓人快樂啊。阿天煩惱的是錢，小美幾乎每天都在想方設法折騰他，吃飯、逛街、禮物、護膚品、化妝品，這個節、那個節，想得到的、想不到的，都得讓他花點錢。

阿天趁著幾分酒氣，把內心的委屈跟志強表哥說了。志強說阿天完全被對方牽著鼻子走，大聲罵他：我的老表啊，你乍能笨到這個程度！

在志強表哥看來，阿天與小美之間，缺少一種叫做真誠的東西。在表哥的一再勸告之下，阿天鼓起勇氣找小美溝通，希望她能跟自己坦誠相待，又跟她講自己不願提及的過往：

上到高中以後，阿天無心學習，天天在學校胡作非為，背上一個又一個處分，但毫無悔改之意，母親被他氣哭了。父親要打他，反被牛高馬大的他推得一屁股摔倒在地。到了高三，父親被急病奪去了性命，甚至未來得及跟家人道別。

母親望著比自己高出一個頭的兒子，說：你父親已經不在，我一個人支撐起家庭夠難的了，希望你以後不要給我惹麻煩，我承受不住的。考不上大學，到十八歲以後，你就從家裡搬出去住吧……（七）