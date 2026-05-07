阿天的天天咖啡店之所以能成為網紅店，暴脾氣英短藍貓立下了汗馬功勞。幾乎每一位進店的客人都要擼牠、發牠的相片上朋友圈，美其名曰「全市唯一一間有貓的咖啡店」。志強開玩笑說，阿天做為一位事業有成的咖啡店老闆，風華正茂，美男子，在顧客眼裡還比不上一隻貓，雖然拿鐵只是一隻被繩子拴著養的貓。也有愛貓人士因為貓被拴著而不滿，從此不再光顧。不過還好，這類同情心氾濫的愛貓人士少之又少。

志強找了個角落，舒服地坐著玩手機，臉上始終保持著詭異的微笑。孤獨的阿天啊，心裡全都是小美這個小妖精，過去踢踢志強表哥的腳，問他怎樣看小美這個人。

表哥說：小美是房產仲介，認識很多大老闆，啥飯局都參加過，粗茶淡飯未必看得入眼。你說是她主動來找你做她男朋友的，圖的啥？你的帥又不能當飯吃！

阿天說：你總是打擊我，我不想再跟你說話了。

大概是那杯雙份特濃義大利咖啡令志強興奮過度，他問阿天出遊發生什麼沒有，是不是很興奮。阿天臉都紅了，他在家族的同輩中最為年幼，打小就被表哥、表姊們調戲。

阿天不喜歡跟志強不正經地說話，回到吧檯後面玩手機。志強笑笑，過來趴在吧檯上顧左右而言其他，句句都在套阿天，外出旅遊期間發生了什麼事。

兄弟兩個有一搭沒一搭說著些半葷半素的傻話，正在幾公里外上班的小美點了外賣做午餐，發來資訊讓阿天代為付款。阿天原本低落的情緒更加低落，手機一推給表哥看。

表哥說：你可以選擇無視，看她什麼反應。（四）