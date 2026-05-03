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退休也能住加州 這個溫泉小鎮生活成本友善

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喇叭花開（一二）

水仙
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再次去楊家，是兩年後的事了。

楊先生八十大壽，辦了個盛大的派對。三層樓的房子擠滿了人，大部分是從香港、台灣來的老朋友，還有本地的華人僑領。男人們聚在書房談生意、聊政治，女人們則在客廳、餐廳穿梭，穿著各色旗袍或套裝，珠寶在燈光下閃閃發亮。

楊太太是當然的女主角。她穿了一件墨綠色的繡花旗袍，頭髮新燙過，戴著整套的翡翠首飾──耳環、項鍊、手鐲，還有一枚碩大的戒指。她端著紅酒杯，周旋在賓客之間，笑聲清脆、動作優雅，完全看不出已經七十歲了。

我在人群中尋找Jack。最後在陽台找到他，一個人靠在欄杆上，看著遠處的夜景。

「你好，Jack。」我說。

他轉過身，笑了笑：「謝謝你來。我父親很高興。」

「你母親也是。」

他點點頭，沉默了一會兒，「馬錚……她結婚了。又嫁了個美國人，搬到佛羅里達去了。」

「你還好嗎？」

「還好。」他喝了口香檳，「就是有時候會想，如果當初我多努力一點，結果會不會不一樣。」

「感情的事，努力不一定有用。」

「我知道。」他望著夜空，「可我總忍不住想，是不是我哪裡做得不夠。她想要的熱鬧，我給不了；她想要的溝通，我也不擅長。我這個人……可能真的不適合婚姻。」

「別這麼說。」

「對了，」他忽然說，「你看到後院那棵新種的樹了嗎？」

我搖搖頭。

「是我種的，九重葛。香港老家門口就有一棵，開紫色的花，我媽以前很喜歡。」他望向黑暗中的後院，「她說西雅圖太冷，種不活。但我查了資料，有些品種可以。我偷偷買了苗，種下去，居然活了。今年春天開了第一朵花。」（一二）

香港 華人

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