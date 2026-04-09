與往事好好告別（四）

我到二十歲，才有第一個特意買給我的生日蛋糕。我拿著塑料刀，正要切下，初戀男友陳鵬忽然說：「琪琪，我也會給你買你五十歲的生日蛋糕。」他的話音微顫，眼睛炯炯地看著我。

我唯一的好朋友小玉在旁邊笑。我感覺有些窘，他幹麼非要當著別人的面講這種話啊！我也有喜悅，當著外人許下的承諾更可信。

我低下頭微笑，他伸手過來握住我切蛋糕的手，往下一按，玫瑰花奶油的圓圈被切成兩半──這多像我們未來關係的隱喻──變成了兩個半球，再也沒有交集。流行送奶油蛋糕也有五、六年了，奶油在我眼裡，依然是世界上最甜美的味道。甚至幾十年之後，奶油玫瑰花在我眼裡，依然代表幸福和甜蜜。我有一絲可惜──這麼美好，卻不能多留幾天。

小玉端著紙碟子，用塑料小叉子戳一塊蛋糕放進嘴裡，「喔喔」點頭：「好吃，真好吃，這個店的蛋糕最好吃。陳鵬，琪琪五十歲的生日蛋糕我也要吃，你可記住了。」

陳鵬放下自己的碟子，拍一下胸脯：「奶油蛋糕算什麼？還有烤全羊，啥好吃的都有，你儘管帶著你一大堆孫子、孫女過來吃。」

小玉啐他：「呸，你才一大堆孫子、孫女呢。」

我笑彎了腰，也是藉機藏住羞紅的臉。

「我們不著急，等著你結婚了我們才結。」陳鵬貧嘴。

「我又沒對象。我怕你們倆等不及。」

「我們才不著急，我們可以等著你。」

一陣嘻嘻哈哈，我的臉不發燙了，坐在還沒來得及鋪被褥的光板床上，享用蓬鬆的蛋糕和香甜的奶油。我們三個人分享一只十八寸大蛋糕，看起來有點奢侈，也帶著喜慶的快樂。和陳鵬確定關係後，他每個月的工資基本上都給我花了。（四）