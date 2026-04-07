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我們的婚姻（一○）

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「我最近才知道，柳倩倩在外面說了我很多壞話。說我又胖又邋遢，說沈寧嫌棄我……」

頓了頓，她又說：「她也在外面說你家很多壞話。說你們家外面看著光鮮，其實一地雞毛。李江峰和你母親處不好，你又很沒用，家裡天天雞飛狗跳，每個人都活得很累、很壓抑。」

我的臉色也一點點沉下去。「我把她當最好的朋友，什麼都跟她說。」我胸口起伏著，「沒想到她這樣傳我們的壞話。」

「我也是。」杜亞蘭秀眉緊蹙，「什麼話都跟她講，一直當她是最知心的朋友。好在我還有別的朋友，是她們提醒我，要小心柳倩倩。」

她又補了一句：「你平時忙讀書、忙工作，來往最密的就是她。現在外面都快把你們家傳成笑話了，你真的要小心。」

我想起柳倩倩聽我訴苦時的專注、安慰時的熱切，我曾經對於柳倩倩滿懷感激，誰想到她是在收集談資。

我無語長嘆。

接著，杜亞蘭又說了一個爆炸性的消息──柳倩倩出軌了！好些人看見她和徐南生在留學生大院邊上的樹林裡，一邊推著嬰兒車、一邊牽著手散步。還有人看見，他們在樹林裡熱吻。

我聽了有點吃驚，其實我也感覺到，柳倩倩和徐南生在一起時氣場曖昧。只是我從未敢往那方面想，他們畢竟相差十歲。

我把這個疑慮說了出來。杜亞蘭說，他們兩個人一直很說得來。柳倩倩跟誰都可以很聊得來，但是徐南生不同，他這輩子就沒遇上過說得來的人。而且他從小離家，缺乏母愛，所以對於柳倩倩很依戀。而柳倩倩對於徐南生有一種崇拜，她一直說從來沒有見到過這麼聰明有才華的人！（一○）

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