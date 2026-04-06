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憑空消失的朋友（六）

李東文
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魚竿是他姊夫淘汰下來的。

趙強說那條小河溝的水又黑又臭，不可能有魚。就算有，味道也好不到哪裡去。

阿明罵道：笨蛋，釣魚圖的樂子，誰吃！

趙強說：又沒有魚，哪來的樂子？還不如去公園走走，一邊吹風、一邊喝啤酒。運氣好的話，還能看見幾個風韻猶存的大媽、大姨。

阿明說：你可別小看魚了，但凡有水的地方都會有魚，我經常看到有人夜裡在那裡釣魚。

阿明大姊懷了三胎，狀態不好。醫生叮囑她靜養，多吃健康食品，她就整天在家裡待著，由婆婆照顧一日三餐。阿明少了大姊這個最踏實的玩伴，有些空虛寂寞，跟姊夫去釣過幾次魚，感覺釣魚能打發無聊時光。

月黑風高的夜晚，阿明和趙強坐在黝黑的河邊，餵著蚊子，留意夜光浮標有沒有動靜。

趙強說：枯坐著好無聊，又似乎不無聊，腦袋空空的，連手機都不想刷了。如果肚子能一直不餓，做一頭豬也不錯。

阿明說：下次記得噴了驅蚊水才好過來，我身上現在已經有幾十個包包了。

趙強說：還要帶幾瓶啤酒，一邊喝酒、一邊釣魚，完美的夜生活。

阿明說：你這個人好古怪，明明是個司機，卻一天到晚想喝酒。

趙強說：喝到暈暈的不想事，好睡覺。

從夜裡九點開始，到十一點結束，他們釣上來五條二指、三指大的小魚。清點過後，拍照發朋友圈，扔回河裡放生。

之後他們著了魔似的，不用出車的晚上都到河邊釣魚，離家五公里範圍的內河邊上都曾留下過他們的腳印。有錢的時候帶幾瓶啤酒，沒錢就從家裡帶開水，煙是少不了的，一根接著一根抽。

後來感覺魚竿太普通，存錢給自己買了根好點的。（六）

釣魚

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