我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美以猛轟近一個月仍難除盡 伊朗射飛彈改採「量少殺傷高」撐戰局

劉曉慶爆爭產家醜 才剛被外甥造謠過世「姊妹撕破臉」

鶯飛何處（一一）

常湘雲
聽新聞
test
0:00 /0:00

因為這個孩子，世藩和王太太兩個人，還沒怎麼更深體會愛情的美好，就進入了養育孩子的瑣碎中了。

雞毛蒜皮的日常讓世藩既疲憊，又沮喪，到後來竟然說不清楚，自己對太太到底是愛情呢，抑或是別的什麼。再後來到了美國，夫妻兩個吵架，王太太竟然跟世藩說：「我根本就不愛你！我們的婚姻就是錯誤，大錯特錯的錯誤！」

當然，這是因為王太太出軌，愛上了別人。可是世藩聽了，不但震驚得目瞪口呆，更是打擊得他懷疑男女之間是否真的有愛情這回事。當然，更深的否定還是關於他自己的，世藩懷疑，他以後還會不會愛上別的女人，抑或說，是不是真的還有什麼女人愛上他。直到柳鶯出現，世藩才明白，還是有女人會愛上他的，而且是一個很多人眼裡的漂亮女人。

世藩和柳鶯頻頻見面，但是兩個人第一次上床卻並不輕率，而是水到渠成。不知道是不是父母嬌慣寵愛，自小又是眾多男生追求，柳鶯不僅任性，還很口無遮攔。即便說到男女的事情也絕不扭捏，而是很大方敢說。甚至好多次，世藩都聽得面紅耳熱，渾身直冒汗，想不到柳鶯竟做過A片上的那些事。只是，吃驚之餘，世藩心裡還頗有一些不舒服──

日本的時候，柳鶯曾經有過一個情人，是一個美國男人。正是因為那個美國男人，讓她成為了世藩認識的柳鶯。當然，那個美國男人惹得柳鶯的丈夫極其惱火，兩個人起過劇烈爭吵，再後來就遣了柳鶯先回了國，找的藉口卻是她一個人無法帶好孩子。給世藩說到兒子的時候，柳鶯竟然有些慶幸似的聲口：「還好，我兒子跟我老公長得很像。不然，還真不知道會是一個什麼結果呢！」（一一）

日本

上一則

來不及說的話

下一則

為96歲失智爺爺返鄉種可可 鄭凱元創「Morty巧克力」品牌

延伸閱讀

危房窗外（一○）

危房窗外（一○）
鶯飛何處（一）

鶯飛何處（一）
父女緣

父女緣
湯波郎的桃花（三）

湯波郎的桃花（三）

熱門新聞

「右旋白螺」曾用於1787年福康安平定台灣林爽文事件，成功保佑清軍渡海平安。（故宮提供）

70年前故宮文物台灣初登場 這只白螺憑神奇傳說比翠玉白菜還紅

2026-03-22 19:13
（圖／想樂）

工作簽證（上）

2026-03-22 02:00

工作簽證（下）

2026-03-23 02:00

一路跟著姊姊走

2026-03-21 02:00
梅蘭芳（右）與孟小冬（左）。（取材自維基百科）

杜月笙、梅蘭芳、孟小冬 情愛糾纏的悲歡人生

2026-03-20 02:00
Efendi精品酒店老闆Uri（左）和作者（右）。

樂觀主義的餐館

2026-03-21 02:00

超人氣

更多 >
養老院開銷大…可想辦法「耗盡財產」變窮 讓白卡支付

養老院開銷大…可想辦法「耗盡財產」變窮 讓白卡支付
伊朗「大禮」揭曉 川普：有誠意…我們正與對的人談判

伊朗「大禮」揭曉 川普：有誠意…我們正與對的人談判
馬英九控訴前親信引發關注 醫師示警：家人有這些行為要及早介入

馬英九控訴前親信引發關注 醫師示警：家人有這些行為要及早介入
「我可幫忙處理蔡英文」WSJ曝習近平當年被川普這話嚇到

「我可幫忙處理蔡英文」WSJ曝習近平當年被川普這話嚇到
佛州美軍基地外現爆裂物 華裔姊弟涉案一人逃回中國

佛州美軍基地外現爆裂物 華裔姊弟涉案一人逃回中國