因為這個孩子，世藩和王太太兩個人，還沒怎麼更深體會愛情的美好，就進入了養育孩子的瑣碎中了。

雞毛蒜皮的日常讓世藩既疲憊，又沮喪，到後來竟然說不清楚，自己對太太到底是愛情呢，抑或是別的什麼。再後來到了美國，夫妻兩個吵架，王太太竟然跟世藩說：「我根本就不愛你！我們的婚姻就是錯誤，大錯特錯的錯誤！」

當然，這是因為王太太出軌，愛上了別人。可是世藩聽了，不但震驚得目瞪口呆，更是打擊得他懷疑男女之間是否真的有愛情這回事。當然，更深的否定還是關於他自己的，世藩懷疑，他以後還會不會愛上別的女人，抑或說，是不是真的還有什麼女人愛上他。直到柳鶯出現，世藩才明白，還是有女人會愛上他的，而且是一個很多人眼裡的漂亮女人。

世藩和柳鶯頻頻見面，但是兩個人第一次上床卻並不輕率，而是水到渠成。不知道是不是父母嬌慣寵愛，自小又是眾多男生追求，柳鶯不僅任性，還很口無遮攔。即便說到男女的事情也絕不扭捏，而是很大方敢說。甚至好多次，世藩都聽得面紅耳熱，渾身直冒汗，想不到柳鶯竟做過A片上的那些事。只是，吃驚之餘，世藩心裡還頗有一些不舒服──

在日本 的時候，柳鶯曾經有過一個情人，是一個美國男人。正是因為那個美國男人，讓她成為了世藩認識的柳鶯。當然，那個美國男人惹得柳鶯的丈夫極其惱火，兩個人起過劇烈爭吵，再後來就遣了柳鶯先回了國，找的藉口卻是她一個人無法帶好孩子。給世藩說到兒子的時候，柳鶯竟然有些慶幸似的聲口：「還好，我兒子跟我老公長得很像。不然，還真不知道會是一個什麼結果呢！」（一一）