圖／趙梅英

改變風格與思路寫出的極短篇受到好評後，她想往更深的世界去探索。

她慢慢意識到以前寫言情小說的時候，最多帶給年輕讀者快樂的閱讀時光與浪漫的想像，對他們的人生沒有起多大的作用。現在她才知道，在她熟悉的世界之外，還有另一個世界，那是她以前完全陌生也不感興趣的世界。現在她一隻腳已跨出原來的世界，踏足到這一個世界了。這個世界柴米油鹽、酸甜苦辣，點點滴滴都是人間煙火。

她從青春期癡迷國內或者國外翻譯小說，多半是言情小說，以至於她一開始寫的小說也如出一轍。她有廣大的閱讀群眾，版稅收穫頗豐，可謂名利雙收。但是她的人生改變了，她的視野變廣了，思維也較深入，想寫的東西似乎總有跳動的靈魂讓她去捕捉。小說不能只是講故事，要更深入靈魂。她知道自己歷練不夠，只能大量讀書，讀百年經典、讀現代出色的作品。越讀，只覺得自己越渺小，一邊讀書，一邊拚命苦思如何寫深入生活的小說。她想探索人生百態中，實際生活與內心深處的掙扎、自我觀照，希望作品透過現實感悟、人生百態、社會與人際關係、人心所向的捕捉，讓讀者在享受閱讀之餘，也能有所省思。

她試著改變風格與思路，寫出的極短篇，幾乎篇篇受到好評，她想打破極短篇的局限，往更深的世界去探索。一部真正的小說，要比短篇小說格局大多了。

雖然她以前專門寫長篇小說，但不一樣。那根本不算真正的小說，她自己知道。

她忽然發現，以前只要有故事就能成篇的二維寫作方式，再不能滿足她。要進入立體三維甚至更多維的寫法，再無法像以前一樣一氣呵成了，常常寫到一半就卡住了。

她總是陷入苦思，時間壓縮到最少，壓力增加到最大。望著一本又一本，甚至一篇又一篇寫到一半的小說，望著花窗外的風景，她只覺得茫然。時光一點一點流逝，她如洩了氣的皮球，沒辦法反彈，就攤在那兒，乍看像馬路上一隻被壓死的松鼠。

我是不是還沒有準備好？還是完全沒有天賦，只是在編織一個夢？

是該放棄，還是艱苦前行？她不停自問。

她沉寂了好一陣，經歷了從未有的苦惱和焦慮。

她決定從煩惱中抽身出來，到史丹福購物中心逛逛。那兒的商店是開放式的，處處美麗花壇，推著嬰兒車在揉合著藝術與花卉、咖啡與烘焙的香氣中，更可以觀察矽谷較高生活水準的眾生相。

回程時順便拐到聽說風貌和以前完全不同，連車子都禁止進入的加利福尼亞大街走走。她正享受著午後的陽光，突然有人向她要錢。一個看起來像無家可歸的人挨著她，她嚇壞了，隨手從包包撈出幾張零票給他。那人一看，竟然對著她破口大罵：「妳這什麼意思？就這幾塊錢！你以為我能用這幾塊錢買食物吃？告訴妳，這連一杯星巴克的拿鐵都買不起！」

她嚇得推著推車落荒而逃，那人還在後窮追不捨，繼續破口大罵。

她直往前奔，心臟怦怦跳個不停，直到確定那人沒再跟上來，才緩過氣來。

天哪，她又沒欠他。買不起拿鐵，也不是她的錯。

通貨膨脹，讓人連基本的尊嚴都丟失了？這是怎麼樣的社會問題呀？是遊民生病了，還是這個社會生病了？造成一個人變成遊民，變成一個生病的遊民，原因又是什麼？社會有責任嗎？她一定要把這個議題寫出來，一定。

她回家後急急打開電腦，坐在桌前好半天，竟然無從下筆。

要能夠創作帶出社會制度、人性種種議題，成為一篇有分量的作品，比她想像中要困難多了。

窗外的紫藤早過了開花的季節，她忽然覺得好寂寞，真正的寂寞，孤伶伶的，連心事都沒有辦法和人訴說。從前作品熱賣的熱鬧場景，總能讓她產生幸福感。她樂此不疲地沉迷其中，從來沒有好好思考。現在，她努力思考，想要抓住生活中被她忽略的一塊，但最終卡在那兒。

真不容易呀，要寫一本好小說，哦，不，只是一篇短篇小說。

她越想越洩氣而且沮喪，心不甘、情不願地闔上筆記電腦，走到廚房準備晚餐。

今天毫無進展。

洗菜時水龍頭的水不停流出來，唏哩嘩啦，直到溢出水槽，她才從一團亂的思緒中回過神來。

她得收拾滿地流的水。唉，她忍不住長長嘆一口氣。

她一邊抹地板，一邊想，成為一個媽媽之前，一定得先通過「痛」這一個過程，通過這個過程，才能夠邁入人生另一個階段。也許寫作也是一樣，不管是書寫人生的問題、夫妻關係、親子關係或社會現象，都不是可以打開電腦一蹴而就的。在創作過程中，必定會經過一個「痛」的過程。

她不斷安慰自己、給自己打氣，相信她不是唯一會卡住的作家。搞不好大家或多或少都有一些寫到一半的小說，躺在文檔裡不見天日。

她自來愛寫作，寫作的世界浩瀚無際，任由她自由翱翔。她可以隨時創造一個世界，她可以只是用她的雙手，就打造出一個全新的世界、塑造不同的人物，將她的觀點毫無痕跡地融入故事之中，主宰著一切。即使卡住，還有那麼多可以寫的，她絕不會放棄。（二）