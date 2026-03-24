柳鶯臉上呆了一下，立刻又笑盈盈的：「也是，他也犯不著跟你說這些。」世藩伸出腳踢了一下柳鶯坐的沙發，沙發微微震動了一下，她手臂上的肉也跟著微微一哆嗦──看見柳鶯胳膊上的肉微微顫抖，世藩忍不住笑了：「你還真的是福相！」

柳鶯不答話，眼睛盯在世藩腦後的什麼地方，目光卻是釘子似地盯在他的臉上。世藩心裡有些不舒服，到底又不肯就這樣被她的目光逼退了，仍舊笑道：「你看，你老公又帥、又能幹，現在日本 念博士？」世藩記不清楚了，是家寧還是柳鶯自己曾經說過，柳鶯的丈夫在日本已經念到博士了。

柳鶯撇撇嘴：「什麼博士！研究生罷了。他那個腦子，都念了三年多了，也應該快念完了吧？誰知道呢？」末了一句，竟全是輕藐的聲口了。世藩一時竟不知道要如何說話了，從來沒有見過一個做妻子的，會如此不屑地說自己的丈夫。就算他太太當初有多少不滿意，也從來不敢輕看了他。世藩看著柳鶯，眼神多少帶些不同意，柳鶯似乎也感覺到了，咧了嘴笑了笑。

柳鶯端起杯子喝了一口咖啡，「漂亮的男人往往腦子不那麼好使，就好像經常有人說美女，怎麼說來的？」半蹙眉，想了片刻，然後舒展眉頭：「胸大無腦。對，就是這個詞。好像一個女人，只要漂亮，也就只有漂亮和傻了。殊不知男人也一樣，而且還更甚！」

世藩的目光不自主地瞟向柳鶯的胸部，柳鶯中等個子，很豐滿，尤其胸部，有些過於發達了。男人看見她，總不可避免要往她的胸部瞟上兩眼。（八）