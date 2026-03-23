偶爾世藩打電話給他，他也有些支支吾吾的，找了各種藉口婉拒，世藩也不勉強。再說也是世藩自己心裡有鬼──自從跟柳鶯單獨吃了那一次晚飯之後，兩個人就經常見面了。

柳鶯平素在家除了帶孩子，並沒有太多事情。家務都是家裡的阿姨做的，她不太會做家務，在日本 的時候，家務活都是丈夫承包的。一次聊天，柳鶯突然笑起來：「如今都講，女人要出得廳堂、下得廚房。可是，我倒是覺得這話說的好像是我老公呢！」聲口很是得意，卻又有些輕藐似的。世藩略微愣了一下，沒想到柳鶯竟然會用這樣的語氣說自己的丈夫，不由得有些起反感。轉念一想，柳鶯又不是說他，也犯不著不痛快，但還是忍不住問了一句：「哦？難道你就不做家務？」

聽見世藩這樣問，柳鶯益發笑得歡了：「我不會呀，怎麼做呢？」歪了頭，像一個天真無辜的小姑娘似的。

世藩瞪圓了眼睛：「不會？哪有女人不會做家務的？你是自己嬌慣自己吧？」

可能是沒想到世藩會這樣說，柳鶯臉上的笑僵住了，盯住他看，彷彿是想確定他是不是認真的。世藩也不說話，只看著柳鶯，柳鶯又「噗哧」一聲笑了出來：「也有可能吧！不過呢，我老公總是在我要動手做家務之前，搶著就做了。我手腳沒他快，搶不過他！」世藩不吱聲，柳鶯卻話鋒一轉：「你可能還不知道，我老公可漂亮啦！」世藩感覺有些突然，不明白為什麼柳鶯會冒出來這樣一句話。柳鶯看見世藩臉上的驚訝，「怎麼？我表哥沒有告訴過你嗎？」世藩側了臉：「家寧很少跟我說你家裡的事。」（七）