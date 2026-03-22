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鶯飛何處（六）

常湘雲
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丈夫依舊不緊不慢的：「那是從前，現在日本女人的地位並不低呀。況且，咱們家裡，你也看到了，媽的地位絕對比爸的高，是不是？鶯鶯，你要是實在想出去上班也可以，不過可以再緩緩嗎？等寶寶上學了，你再出去工作，你看這樣可以嗎？」

丈夫聲口很是誠懇，柳鶯不好再堅持，嘆口氣：「好吧！就聽你的！」掛斷了丈夫的電話，柳鶯凝神思索了一會兒，拿起手機，撥通了世藩的電話，約他一起吃飯。

世藩趕到柳鶯訂好的飯店時，柳鶯已經在座位上了。遠遠看見世藩走過來，柳鶯臉上綻開一個笑，世藩又聽見了「怦怦」的心跳，臉上卻風平浪靜的，只笑著問了一句：「怎麼？是答謝宴？」

柳鶯臉上的笑意消失了，低了頭，很快又抬起眼皮：「對不起，王大哥，你介紹的那個工作，我可能不能接受。」

世藩沒有說話，只看著柳鶯，這才發現，柳鶯的眼睛略微有些斜，她盯住你看的時候，其實並不在看你，而是看其他地方，可是看其他地方，卻又正是在看著你。此刻，柳鶯的眼睛正對著世藩看，目光卻不知道落在了什麼地方。

世藩擺擺手，「沒什麼大不了的。不過跟那個藤田說一聲你去不了就可以了。」柳鶯大大的黑眼珠子靈活地轉動了一下，兩個人目光交接了，她嫣然一笑，嘴角微微有些往一側斜過去，非常嫵媚。

雖然嘴上對柳鶯說不能接受藤田公司的工作不在乎，世藩心裡多少還是有些遺憾。為什麼會有遺憾的感覺，他也並不多想。

有一段時間了，家寧頗有些古怪。周末的時候，家寧不再約世藩一道過周末了。（六）

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