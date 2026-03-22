沒想到隔天就接到蔣老闆的電話，蔣老闆說電視劇還在繼續中，我們一定要把電視劇進行到底。然後突然就將電話掛掉了。郁歡沒想到電話就這樣掛掉了，她呆一呆，看一看電話聽筒，突然感到有點好笑。

不知哪個神經元活躍起來，她放下聽筒，將剛寫好的一首歌唱了一遍。不知為什麼，她想起張棗的那首詩。

只要想起一生中後悔的事

梅花就落下來

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現在若子也說這件事成不了。她說電視劇沒有資金，怎麼能拍得成？蔣老闆雖然有這個想法，自己還欠了銀行一堆債，他做投資人肯定是不行。你不知道，他前天還來找我，讓我在一個長名單上簽字，做他的擔保人。

郁歡說：什麼擔保人？若子說：他那個酒吧，是他賣了房子付的首期。如今一家人沒地方住，就住在酒吧裡。魁北克 有規定，人不能住在商業店鋪裡，他們只好偷偷住。如今他後續不足，銀行需要三十個人的擔保才貸款給他。他找到我，讓我擔保。

郁歡說：你給他擔保了？若子說：我是小本經營，哪裡有錢給他擔保？如若他破了產，難道連累我賣了房子？我可不想住在店鋪裡。

郁歡說：那張唐怎麼樣？有錢人，可以投資的。若子說：聽說張唐是開衣廠的，在北美和歐洲都有公司。但製衣廠在中國，專門生產褲子，都是基本成型沒有標籤的，運過來剪剪線頭、釘上標籤就上市，所以賺得盆滿缽滿。

郁歡說：你怎麼知道？若子說：我剛來的時候，在那個衣廠打過工。郁歡說：原來是你老闆。若子就笑，說聽說他的家也很多，世界各地都有太太、都有子女。郁歡說：這是真的？（九）