圖／王幼嘉

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他走進聖蓋博谷那間辦公室時，傑克正對著一張過期的馬經發呆。

「費，德州那邊反饋回來了，克里斯說你簡直是『東方的教父』。」傑克吐掉嘴裡的牙籤，笑得見牙不見眼， 「這是你的抽成。順便，有個新活兒。帕薩迪納，有一對華裔精英夫妻，想請你去演他們那個『在華爾街 做架構師』的叔叔，應付他們剛從青島過來、眼高於頂的老娘。」

老費重新戴上那副金絲眼鏡。他祖籍山東，在大連長大，二十年前拎著個破皮箱闖蕩洛杉磯 時，滿嘴還是海蠣子味。因為熱愛表演，在大陸的時候，他就學習了各地方言。他曾在法拉盛 的茶餐廳裡坐了整整三個月，就為了觀察那些上海老頭怎麼喝茶。

「這一場，我想演得更史坦尼斯拉夫斯基一點。」老費眼神裡透出一絲疲憊的職業感，「

帕薩迪納的豪宅區，每一塊草坪都修剪得像剛理過髮的士官生，嚴謹、昂貴且毫無生氣。雇主林先生和林太太早就在門口等著了，兩人臉上的焦慮，像是在額頭上貼了緩交稅款的通知。

「費先生，您可算來了。」林太太踩著恨天高迎上來，聲音壓得很低：「我媽昨天剛到家，開口第一句可能就問你年薪。待會兒千萬別穿幫，退休前我媽是在青島審計局工作的，那雙眼毒得很。」

老費微微頷首，脊背挺得筆直，那是他在好萊塢演過三次「貴族管家」留下的後遺症。他走進那間充滿了新錢味道的大廳，空氣裡是昂貴的檀香和某種急功近利的焦灼。

大廳深處的紅木沙發上，坐著那位傳說中的丈母娘──王老太太。她穿著一件真絲旗袍，領口扣得嚴絲合縫，鼻梁上掛著一副細框老花鏡，手裡正翻著一份《華爾街日報》。

老費走過去，每一步的距離都像是用圓規量過。他沒有急著開口叫人，而是先在對方三步遠的地方站定，推了推鏡架，露出一個既有禮貌，又帶著點「華爾街職業倦怠」的微笑。

「阿姨，路上辛苦了。」老費開口了，那青島話講得非常地道。「洛杉磯的空氣有點乾，待會兒讓傭人給您燉點燕窩潤潤。我們這些搞架構的，平時忙得不落地，招待不周，您多擔待。」

老太太從報紙邊緣抬起眼皮，那目光像是一道冷冰冰的X光，從老費起球的西裝袖口，一路掃射到他那雙擦得發亮卻有了裂紋的皮鞋上。

「你是搞架構的？」老太太闔上報紙，聲音清冷，「那你倒是說說看，現在的量化交易算法，對那斯達克的波動率還有多少冗餘空間？」

老費心裡「咯登」一下，但他臉上的表情卻穩如泰山。他知道，真正的表演不是回答問題，而是拒絕回答問題。

他嘆了口氣，從懷裡掏出那塊手帕，慢條斯理地擦了擦手，嘴角露出一抹毛姆筆下那種「看透世人愚蠢」的哀憫：

「阿姨，在帕薩迪納的家裡談論那種冷冰冰的數字，是對您這一桌子小菜的褻瀆。咱們今晚只談家常，不談殺戮。」

那一刻，老費覺得自己不僅是史坦尼斯拉夫斯基，他簡直就是那個在海邊狂奔的羅馬尼亞工程師。他身後沒有救護車，只有一個步步緊逼的謊言。

老太太並沒有因為那句「不談殺戮」而收兵。她推了推老花鏡，鼻翼微動，像是嗅到了某種不屬這棟豪宅的、發酵已久的窮酸氣。她那雙在審計報表裡浸泡了三十年的眼睛，最擅長從平整的數字裡找漏洞。

「不談數字？」老太太冷笑一聲，那是典型的青島長輩式的高傲，帶著點蛤蜊味兒的硬氣，「費先生，你是怕談深了，我老婆子聽不懂，還是怕你自己繞不回來？在青島，你要是說自己搞架構卻不談冗餘，那就像是說自己出海卻不看風向。咱們山東人實誠，可實誠不代表傻。」

林太太在一旁驚得幾乎要掐斷自己的美甲，林先生更是額頭冒汗，求救的目光像探照燈一樣打在老費臉上。

老費沒急著接話。他緩慢地坐下，姿態優雅得像是一個正在卸下重擔的國王。他注意到茶几上放著一套骨瓷茶具，但茶葉卻是那種超市裡常見的散裝貨──顯然，林家夫妻的「體面」也僅限於裝修和草坪，內裡還是捉襟見肘。

「阿姨，您說得對，山東人實誠。」老費換了一種語調，那是一種更深沉、更帶點海風鹹澀味的青島鄉音，彷彿他此刻不是在帕薩迪納的頂級豪宅，而是在小青島的防波堤上，「但我這個架構師，不看那斯達克的波動，我看的是人心。現在的量化算法再精妙，也算不出貪婪的底線。我在華爾街待了十五年，見過太多的『冗餘』最後都變成了『廢紙』。」

他停頓了一下，目光直視王老太太，「這架構啊，其實就是個面子工程。您是老審計，您看的是我的鞋底有沒有裂縫，我看的是這個家還能撐多久。您要是真想查帳，不如查查這些年，有多少『冗餘』是被藏在了這些昂貴的檀香煙霧裡。」

這一番話，半真半假，既維持了「架構師」那種故弄玄虛的高度，又用山東人的直白反將了一記。（三）