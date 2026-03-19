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前港姐吳文忻驚爆乳癌擴散腦部 變賣名牌包求生近況曝

一個人過年（全文完）

李東文
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姊姊打電話問他到哪了，他頓了一下，說在路上，天亮以後能到家。

喝完兩瓶二兩裝的玉冰燒後他有些醉意，往臉盆加些燒柴，鑽進帳篷睡覺。半夜被凍醒，起來加燒柴，又在腳踝、膝蓋和肚子上貼「暖寶寶」。睡意沒有了，打開露營燈，盤腿坐在帳篷裡喝第三瓶玉冰燒，用紅圍巾小伙送的零食做下酒菜。

除了偶爾有幾聲鞭炮在遠處炸響，什麼聲音也沒有，有種令人頗為不安的寧靜，似乎世界停頓了。帳篷裡面，昌河撫著自己因為酒精而發燙的臉頰，抹去額頭上分不清是酒還是汗的液體，就著花生、腰果繼續喝酒……

帳篷外面，木柴燒得正旺，火光映進帳篷，影影綽綽，讓他以為自己置身於一個尚未被寫出來的童話故事之中，內心安逸……

大年初二的中午，姊姊一家四口開門進來，見到了一個大異於往常的院子，大驚失色。兩個孩子莫名其妙地尖叫起來，製造出毛骨悚然的感覺。

昌河從帳篷探頭出來，傻笑。

大人、小孩都在喊：新年快樂！

大年初二的傍晚，裡裡外外收拾完畢，昌河正準備隨姊姊去她家玩兩天，呂秀蓮帶著她大哥和兒子推門進來。兩公婆在院子中間大眼瞪小眼，雙方臉上都是不可置信的表情。

昌河大舅子與姊夫握手，大聲說：「新年快樂！」

姊夫趕緊說：「新年快樂！」

姊姊說：「新年快樂！」

幾個小孩也跟著說：新年快樂！新年快樂！新年快樂！

昌河的兒子猛地抱住了他，又把他推開，罵道：「爸爸，你是大混蛋！」

昌河說：「我不是大混蛋，你媽媽才是。」（全文完）

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