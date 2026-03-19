兩人正說著，雲舒的手機響了，對方朝她破口大罵：「你這個惡毒的女人，要把我逼得山窮水盡無路可走，別忘了你兒子也是我兒子。」

「呵呵，你還知道兒子，當初誰張牙舞爪把兒子的媽傷害得鮮血淋漓。」

「是的，我傷害了你，所以那老狐狸就要做局害我。老不死的妖，從墳墓裡跳出來也要做妖。」

「死者為大，你再瘋狗般地謾罵，蒼天也不會饒你！」雲舒果斷乾脆掛斷了電話。她揚了揚頭，朝白慈微微一笑：「這世間有很多親情和友情靠不住，但是我老爸的戰友靠得住。他們已經承諾了，只要我能拿出離婚證，他們給我兩張銀行卡，會保證我後半輩子衣食無憂，還可以自由旅行世界。另外，我母親在臨終前已請了律師，辦好了遺囑和公證，她的私房錢和珠寶全部歸我。」

「那你兒子怎麼安排？」白慈問。

「我兒子一直想去瑞士 留學，他的女朋友在瑞士。」雲舒語氣平靜，「可他父親如今債務纏身，資金鏈斷裂，稅務部門又追查他多年前的欠稅，自顧不暇，哪還有能力管兒子。」她停了一下，繼續說道：「我父親的戰友已經和我兒子談過了。錢不是問題，學業、生活都可以安排妥當。但是有條件，先把姓氏改回外公的姓。」

白慈聽了，呵呵地笑起來：「這孩子有點可憐，因為長輩的戰爭，連著改了好幾次姓。」

「什麼可憐？」雲舒說：「現在這批○○後冷漠得很，只在乎自己，平日裡不跟大人說話，微信 也不回，朋友圈還屏蔽了我。但只要給他發錢，那可是秒收。」

白慈點頭回應：「跟我兒子一樣，微信不回話，收錢是秒收。」（一二）

世報50周年