圖／123RF

在美國，家寧看見拿綠卡實在艱難，就立刻轉到了加拿大，很快就拿到了楓葉卡，過了幾年護照也換了。家寧雖然成了加拿大人，卻一直處在失業的狀態，總找不到工作。家寧的博士學位原就是糊里糊塗拿到的，又是冷門，加上由於小時候患病後遺症的緣故，身體略有些殘疾，就更沒有人願意給他工作機會了，

就在家寧心急找工作的時候，世藩打來了電話，問他是否願意一道回去中國工作。家寧想都沒想，立刻就點頭答應了，跟著世藩來到了上海，在公司做了HR的工作。

世藩把自己埋頭在工作中，整天忙得陀螺似的，母親去世的悲痛好像減輕了不少。當然，世藩的辛勤換來的，是斐然的成績。一天中午，家寧走進世藩的辦公室，坐在對面看著他笑道：「世藩，我就佩服你這一點，總能夠將工作做得極其出色！你回來的這段時間，公司的業績比之前大幅增長了呢！」

世藩淡淡笑了一下，家寧貌似誇讚的拍馬屁他聽得多了，早就不當樁事了。反而是家寧讓他有一些進退兩難的為難──已經不只一次、不只一個人，跑來他跟前抱怨家寧了。

世藩心裡很清楚家寧的平庸，否則也不會一直在找工作，又一直找不到工作。不過，平庸卻自負，這是世藩沒有想到的。畢竟，在他面前，家寧向來都是一種俯首稱臣的態度，從沒有透露出哪怕絲毫的優越感，更不要說傲慢自負了。

可是，其他同事跟前，家寧卻似乎總有些頤指氣使的。是因為他們兩個的私人交情，抑或家寧自己有著高學歷？世藩不太確定，他只是突然發現，他眼睛裡的家寧和其他同事眼中的家寧，好像是不同的兩個人似的。

聽多了抱怨，世藩就想著要找個機會跟家寧聊聊。家寧是他帶回國的，如果真的有一天工作做不下去了，朋友還是要繼續做的。世藩打電話給家寧，約好了周末一起吃晚飯。

3

家寧走進約好的飯店時，世藩吃了一驚──家寧的身畔還站著一個人，一個曼妙的人兒。家寧臉上笑嘻嘻的，看著驚愕不已的世藩：「怎麼？不認識了？這是我的表妹柳鶯呀！」

世藩看著柳鶯，臉上的神情半是困惑、半是吃驚，微張了嘴：「柳鶯？」雖說眼睛是看著柳鶯，嘴巴卻是在問家寧。

家寧看見世藩的困惑，倒驚訝起來：「是呀。怎麼，你竟然不記得了？我在中醫大學教書那會兒，你經常去我那裡，柳鶯也去，你們見過好幾次呢！你不記得了嗎？咱們三個人還一起，在我們學校外邊那個回民飯莊，吃過一次午飯呢！」

世藩沒有開口，柳鶯卻笑了起來，一雙清水眼睛，目光很是嬌柔嫵媚：「王大哥是貴人多忘事呀！」聲音也清脆嬌媚，一口標準的京片子。世藩不禁笑了起來，忙招呼家寧和柳鶯坐下。

三個人一邊吃飯，一邊熱烈聊著。不知道是不是因為柳鶯在旁邊，世藩原打算要跟家寧說的話，完全沒有說，只東拉西扯的，說著過去的一些往事。

柳鶯話很多，嘰嘰喳喳說個不住。聽著、聽著，世藩就知道了，她大學畢業沒多久，就跟隨留學的丈夫一起去了日本。剛開始也打算著要再念個學位出來，卻因為沒有日語底子，先找了一間語言學校學習日語。念了兩年，日語水平始終沒有達到進大學念書的要求。

丈夫看她學日語實在辛苦，很心疼，就勸她實在不行就放棄好了，反正家裡又不指望著以後靠她掙錢養家。柳鶯心有不甘，到底還是接受了丈夫的提議。

兒子生在日本，柳鶯卻在日本待不下去了──白天，丈夫外出上課，柳鶯的身邊就沒了說話的人，非常無聊。雖說帶孩子勞心費力，但打小家裡嬌生慣養長大的人，怎麼會做那許多的家務雜事。柳鶯沒辦法一個人照顧好兒子，於是和丈夫兩個，跟公婆商量了，丈夫留在日本繼續念書，柳鶯帶著兒子先回國了。

世藩看著柳鶯，問道：「兒子幾歲了？」柳鶯咧嘴笑了一下：「兩歲多了，淘氣得不得了!」

世藩看著柳鶯臉上的笑，不禁呆了一下。柳鶯皮膚稍嫌有些黑的鵝蛋臉頰皮肉緊緻，太緊了些，繃得油光水滑的，把眼睛像戲台子上的伶人似地吊了起來，反而增加了原本略微有些往外凸的眼珠子的轉動空間，靈動得猶如小鹿一般。一張嘴並不很大，不笑的時候也看不出什麼特別，咧開嘴笑，嘴角就略微顯得有些歪，卻又有一種不可名狀的嬌滴滴的嫵媚。

世藩微微驚動了一下，好像聽見了胸膛裡心臟撞擊的聲音似的。家寧不知道問了一句什麼，柳鶯轉過頭去回答，兩個人都沒有看見世藩臉上一閃而過的驚動。

因為剛剛回國還在適應期，柳鶯並沒有找工作的念頭，當然也是因為她婆家頗有些背景，不僅跟曾經的一個級別很高的高官人家是世交，公公在離休前也是身居要職的官員。

柳鶯自己娘家雖然不比婆家，但也有些根基。父親也是老革命，母親是南洋華僑大家族的小姐，上面又有兩個精明能幹的哥哥，事業也都做得風生水起。（二）