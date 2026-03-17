我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

經典賽對決委內瑞拉 冠軍戰「擲硬幣」決定美國後攻

經典賽／ 委內瑞拉擊敗義大利晉級決賽 明晚與美國爭冠

湯波郎的桃花（四）

陸蔚青
聽新聞
test
0:00 /0:00

錢是永遠不夠的，也是永遠賺不完的。誰跟錢有仇呢？杰森一邊轉著方向盤，一邊感慨地說。

房間還是那一個，人臉卻有些變化。郁歡先看到的一個人是尉遲，是她剛來時法語班的同學。好久沒見，如今見了，都很高興。坐在主要位置的，是個新面孔，一個方頭圓臉、中等身材的男子。自我介紹說是西園牧師。相互介紹了，尉遲問：西園是真名嗎？答曰不是，是筆名。尉遲說：原來不是真名，那你真名是什麼？牧師有點不高興，說：那尉遲是你真名嗎？尉遲說就是真名嘛。牧師不語。

郁歡聽了，嘻嘻笑，解圍說：筆名也是真名的變體，誰還沒個馬甲呢？張唐站在主持人的位置上，聽了他們三個人對話，就向這邊看。郁歡感覺到了那目光，抬頭看時，張唐的眼光已經移開了。

會議開始，這次蔣老闆隆重推出的是西園牧師，讓他先講。郁歡見西園牧師前面擺著一疊子紙，以為是談劇本，沒想到他開口便布道。先高屋建瓴地談了人性的惡、談了魔鬼撒旦，然後說到各種人物，一一羅列，數不勝數。郁歡聽得如墜雲裡，忍不住插嘴，說：一齣戲，不就是兩、三個人，五、六個情節、一首歌嗎？這麼多人物，不堵得慌？張唐就又看她一眼。尉遲說：編劇我肯定不行，我只會寫紀實。牧師布道完畢，說還有事情要做，就日理萬機地走了。蔣老闆連忙起身，一路小碎步護送他出了房間。

郁歡說這局變得我有點暈──要把上帝、真主、老佛爺都放裡面，豈不太擠？張唐就又看了她一眼。

經過兩次聚會，郁歡基本上把拍電視劇的事情一票否決了。（四）

世報陪您半世紀

上一則

刀、火和搖籃

延伸閱讀

浮木（二六）

浮木（二六）
浮木（二四）

浮木（二四）
浮木（二○）

浮木（二○）
河岸（四）

河岸（四）

熱門新聞

弄巧成拙

2026-03-10 02:00

一段難忘的打工經歷

2026-03-10 02:00
筆者女兒送給父母備用的手杖。（圖／作者李慕雲提供）

欣然認老時

2026-03-15 02:00

親家喬安娜

2026-03-13 02:00

此物最難斷捨離

2026-03-13 02:00
（圖/123RF、AI協作生成）

發現羅蘭

2026-03-10 02:00

超人氣

更多 >
法拉盛民宅大火4死…現場3具遺體 1傷者送醫不治

法拉盛民宅大火4死…現場3具遺體 1傷者送醫不治
華女REAL ID突遭取消 原因讓人傻眼又無奈

華女REAL ID突遭取消 原因讓人傻眼又無奈
中國人在美買房搶教育資源？眾院共和黨擬大幅加稅設限

中國人在美買房搶教育資源？眾院共和黨擬大幅加稅設限
亞裔科技女孩「逃離加州」 德州躺平兩年後拚命想回來

亞裔科技女孩「逃離加州」 德州躺平兩年後拚命想回來
僅百萬買下南加海景豪宅 她以為撿到大便宜 結果…

僅百萬買下南加海景豪宅 她以為撿到大便宜 結果…