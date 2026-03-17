錢是永遠不夠的，也是永遠賺不完的。誰跟錢有仇呢？杰森一邊轉著方向盤，一邊感慨地說。

房間還是那一個，人臉卻有些變化。郁歡先看到的一個人是尉遲，是她剛來時法語班的同學。好久沒見，如今見了，都很高興。坐在主要位置的，是個新面孔，一個方頭圓臉、中等身材的男子。自我介紹說是西園牧師。相互介紹了，尉遲問：西園是真名嗎？答曰不是，是筆名。尉遲說：原來不是真名，那你真名是什麼？牧師有點不高興，說：那尉遲是你真名嗎？尉遲說就是真名嘛。牧師不語。

郁歡聽了，嘻嘻笑，解圍說：筆名也是真名的變體，誰還沒個馬甲呢？張唐站在主持人的位置上，聽了他們三個人對話，就向這邊看。郁歡感覺到了那目光，抬頭看時，張唐的眼光已經移開了。

會議開始，這次蔣老闆隆重推出的是西園牧師，讓他先講。郁歡見西園牧師前面擺著一疊子紙，以為是談劇本，沒想到他開口便布道。先高屋建瓴地談了人性的惡、談了魔鬼撒旦，然後說到各種人物，一一羅列，數不勝數。郁歡聽得如墜雲裡，忍不住插嘴，說：一齣戲，不就是兩、三個人，五、六個情節、一首歌嗎？這麼多人物，不堵得慌？張唐就又看她一眼。尉遲說：編劇我肯定不行，我只會寫紀實。牧師布道完畢，說還有事情要做，就日理萬機地走了。蔣老闆連忙起身，一路小碎步護送他出了房間。

郁歡說這局變得我有點暈──要把上帝、真主、老佛爺都放裡面，豈不太擠？張唐就又看了她一眼。

經過兩次聚會，郁歡基本上把拍電視劇的事情一票否決了。（四）