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浮木（全文完）

徐徐
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繼母進門後生了個弟弟，家庭的重心便轉了向。父親臨終前立下遺囑，把公司交給繼母和弟弟共同打理，只把尼奧生母留下的那點股分劃到了他名下。他當然不甘心，為此打了好幾場官司，最終還是沒能翻盤。心灰意冷之下，他索性賣了股分、改了姓，從此和那個家再無瓜葛。

「所以你就來了愛島？」

「反正我一個人，漂到哪裡算哪裡。」

羅曉若有所思地看著他，心想原來他也和自己一樣，都在費力活著，只不過一個是在明處撲騰、一個是在暗處沉浮。

廚房裡高壓鍋在「呲呲」作響，綠豆湯快好了。

羅曉起身去拿碗，「要不要加糖？」

「要。」

一碗原味，一碗略甜。兩人拿著小勺，各自吃著碗裡的綠豆湯。熱氣氤氳在兩人之間，帶著一股安靜的氣息。

尼奧忽然沒頭沒腦地說了一句：「那家的孩子一定很傷心。」

羅曉居然秒懂。她放下勺子說：「要不，明天去還他們一個雪人?」

「好啊。」尼奧唇邊浮起一絲不易察覺的微笑，「與其賠一個，不如賠一家子。我們堆個雪人家族，讓它們熱熱鬧鬧的。」

羅曉眼睛都亮了，她興奮地叫了起來：「再插個小木牌，寫上：『聽說有人想家了，我們全家都來了』。」

尼奧用讚許的眼神看著她，臉上的笑意更明顯了。

「再給它們裝上會亮的小燈串，或者在樹枝上繞幾圈亮晶晶的錫紙，看上去就像星星的魔杖。」羅曉說這話時就像個孩子，神情快樂得彷彿真有一隻小精靈在她心裡跳了出來。

尼奧終於忍不住放聲大笑：「這麼複雜的工程，我們還是先在自家門口練練手吧。」

羅曉一個勁地點頭。

她是頭一回見他笑得如此舒展，連那眼尾的細紋，都漾成了溫柔的弧度。（全文完）

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