但從經歷來看，二號海歸精英的背景，似乎與眼前男人的氣質更為接近。

她起身去壁櫥裡拿了一條乾淨的毛巾，對摺後輕輕壓住冰袋兩端，然後在他腳踝後方打了個結。

「這樣能固定住，」她試了試鬆緊，「手可以解放了。」

尼奧配合地抬了抬左腿，冰袋穩穩地固定在原處。他滿意地笑了，拍了拍身旁的座位：「來，坐會兒。」羅曉依言坐下，想著怎樣才能將眼前的人對號入座。

「沒話說？」尼奧側過頭。

羅曉心一橫，就竹筒子倒豆子，把自己的疑問一股腦兒倒了出來。

聽著、聽著，尼奧臉上的笑意凍結了。他挺直了後背，眼神銳利地盯住她，「你調查我？羅曉，你居然在背後查我？」

「我……就是有點好奇。」羅曉的聲音輕了下去，「你的名字，重名率太高了。我就想試試自己的判斷力準不準。我猜你就是二號，名校畢業、前途無量……」

「名校畢業倒是真的，」尼奧緊繃的臉色稍緩，「不過是國內的大學。我沒留過學，更沒在華爾街 工作過，也沒那個福氣啃老……」他搖了搖頭，嘴角往上扯了扯，「羅曉，你的判斷力很糟糕啊。」

見他似乎沒有真的動怒，羅曉心下稍安，便順勢追問：「那……你是那個三號？」

「開什麼玩笑，我連婚都沒結過，哪來的一雙兒女？」尼奧抬手按了按額角，似乎被她的話弄得哭笑不得。「我還賣過童裝？算了，都告訴你吧。你在網上根本不可能搜到我，我以前不是這個姓。」

尼奧是在和繼母徹底鬧翻之後，才決定改姓的。他捨棄了父親的姓，改成母親的──母親去世得早，他對她已經沒有多少記憶，但姓氏卻是永恆的紐帶。（三二）