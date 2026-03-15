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危房窗外（八）

孟悟
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那些日子，她習慣一邊玩手機，一邊觀望夜色中的窗口，像是在偷窺斑斕而破碎的人生片段：酸甜苦辣都在燈影下演繹，有一家三口溫馨地聚在餐桌前，有兩口子先是爭吵，然後動手打架。有人在彈鋼琴、有人在放聲高歌，一個大媽在雪亮的大燈下洗澡，或許不知道、或許無所謂，黑漆漆的夜色裡有多少雙好奇的眼睛。

白慈不知道，那個洗澡的大媽是否熱愛跳廣場舞，廣場上總是跳動著五顏六色的活潑大媽，無論白天還是晚上。這讓白慈回想起法拉盛也有廣場舞，早晚時段的人行道空地上，幾個大媽音響一放，熟悉的曲子就響起來了。那種節奏和隊形，帶著強烈的家鄉感。陳輝曾經說過：廣場舞也跟著我們飄洋過海了。

熱鬧的是大媽，情侶總是選擇悄然夜行，避開廣場舞的喧鬧。情侶們十指相扣，穿過一條小街，來到路燈下的河畔，親密的影子跟樹影和房纏在一起，像藤蔓裡穿行的小鳥。河畔也有一些寂寞的身影，或憑欄靜立、或踽踽獨行。白慈拿起望遠鏡，她的眼前對準一個黑衣女子，女子的頭髮高高盤在頭頂，走一會、停一會，眼睛望向漆黑的河面，頭低得很沉，似乎直不起腰。白慈心裡微微一緊：不會想不開吧？莫非她遭遇了什麼艱難的坎坷？錢和房子都被人騙了？丟了醫保和社保？或許得了什麼不治之症？

黑衣女子久久佇立在欄邊，凝固成了河岸的風景。白慈的心一陣緊、一陣痛，她希望衝下樓去，要拉住另一個可能的自己，但白慈只是觀望，沒有動。黑衣女子抬起頭，望了望遠處鶯歌燕舞的大媽，一個轉身，消失在更深的夜色裡。（八）

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