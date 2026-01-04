我的頻道

影／栽川普手上 馬杜洛押解影片曝 還祝旁人「新年快樂」

得了委國失了台灣？美學者：川普戰術恐成北京對台樣板

女兒書（二五）

章緣
曾芳恬依約來到台北車站。捷運站裡總是這麼多人，是否不出發去某地，生命就有所欠缺？

一眼看到左向在月台上，黑裡摻灰的頭髮紮成束，一件米色短風衣，灰藍卡其褲，黑色帆布鞋繫橙紅鞋帶，牛皮斜肩包，戴著金絲邊眼鏡東張西望。

她走到他面前。

「啊呀，晚了一步，車剛過。」左向飛快上下打量她一眼，笑了，「先帶你去看個場地，跟主人認識一下。」

他們在公園站下車，斜穿過公園，走出來在人行道上。一路上左向說著春節去了趟義大利，「……威尼斯不用去了，太商業化，你最喜歡歐洲哪個國家？」

她想想，「奧地利吧。」

「奧地利我也喜歡，是因為莫札特嗎？我去了他的故居。」

「因為卡夫卡。」

卡夫卡的故居，她這輩子大概不會去，去不了。她經由閱讀離家遠行，最近去的是馬來半島的膠林、土耳其的伊斯坦堡。

他帶她去看的是一個咖啡館，地下室別有洞天，做成電影播放廳。幾排座椅逐級上升，鋪著地毯的台階也可以坐人。

「怎麼樣，三、四十個人沒問題。我們也不求大，小而美就好。」

發表會就是為了交代，對自己的新書有個交代，就像句子寫完了，一個句號。

左向口中長得像演歌雙棲莫文蔚的主人，不巧不在店裡。他熟門熟路帶她看了一圈，然後兩人坐下來喝下午茶。

「這裡不錯吧，到時候我們在前檯這裡放個易拉罐海報，客人有興趣，可以臨時加入。放開一點，新人第一本書，都是這樣的。」左向給她打氣。「可惜主人不在，這個人你可以認識一下。」

「見面才知道投不投緣，我社恐。」（二五）

沒為她保暖 奧地利女遭登山家男友丟包凍死 過失殺人起訴

封面故事／晉江會館開幕 林海音北京故居重生

李光耀故居拆不拆困擾新加坡 星國威權主義典範形象陷爭議

奧地利國會通過新法 禁止14歲以下女生戴頭巾上學

（圖／阿力金吉兒）

不管你是什麼樣子（上）

2025-12-30 01:00
林書豪在粉絲見面會心情輕鬆。（記者曾原信／攝影）

林書豪退休／再添家族成員？林書豪賣關子

2025-12-28 03:20

士官長的眼淚

2025-12-24 01:00

不幸中的萬幸

2025-12-31 01:00
（圖/123RF、AI協作生成）

一切皆是雲煙

2025-12-29 01:00

尷尬的誤會

2025-12-31 01:00

抓捕細節曝光 馬杜洛夫婦「熟睡中被拖出臥室」

才抓了馬杜洛 川普又點名這兩國…喊他「最好小心點」

美國強擄馬杜洛 意欲何為？

川普發布馬杜洛最新照片：戴手銬、黑布蒙雙眼

美對委內瑞拉發動襲擊 川普：委國總統馬杜洛夫婦已被抓、遣送出境

