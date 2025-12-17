我的頻道

意難平（二八）

王婷婷

這個女人的年紀和我差不多，很瘦小，看起來也就九十斤的樣子。骨架小，背部單薄，看起來顯年輕。但她的臉垮兮兮的，帶著點清淡的美。她的穿著是賢妻良母型，比我更像一個溫柔的妻子與盡責的母親。或許那是孫景睿心目中真正喜歡的類型，或許只是他碰到的另一個孤單寂寞冷，或許他們只是兩隻互相取暖的流浪貓。

我為什麼要研究這些？我的心臟酸澀，沒來由地痛了起來。人也會為了不愛的人難過，就像用慣的舊家具，扔掉可惜、留著礙眼。人真是自私的動物啊。我真自私。

孫景睿比我痛苦，也比我難以接受。他是過錯方，說不出什麼話，只能自虐。那個時候，我一心想盡快變成自由人，他做什麼都沒用了。如果我沒有那麼好運氣遇到那個女人，生不如死的大概就是我了。

我從來都沒高尚過，我永遠不會告訴孫景睿，我很早、很早就知道我沒有愛過他。所以，在我們的婚姻裡，我不改變自己，也不妥協。但我軟弱又無能，我不得不對生活和現實妥協，忍耐著無聊又平靜的婚姻，積累著我的委屈和不滿。我和我爸似乎不一樣。我爸享受被愛，他願意被愛綑住，只要他能一直享受被愛的尊崇。

孫景睿整個人都垮了。他不肯離婚，當著我的面給那個女人打電話，說再也不要聯繫了，說他錯了，他沒有喜歡過她。他說他愛的是老婆，他這輩子只愛過他老婆。那個女人默默掛了電話。

我沒想到孫景睿是這樣的人。（二八）

