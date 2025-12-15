女人過了四十歲，沒人真的想娶你。娶你幹麼呢？生孩子晚了，最能掙錢的時候也過去了。半路夫妻過不好，除非都沒孩子。

這句話令我升起了強烈的證明自己不會像我媽那樣失敗，那樣悲慘的逆反心。那段時間，我在一場無法表白、不能說出來的關係裡吃不下、睡不著。對方什麼都不知道，他對我心裡的蜿蜒曲折、我大腦裡的驚濤駭浪毫不知情。

我和孫景睿的婚姻，一天都不想持續。我到底是我媽的女兒，戀愛腦起來，遇神殺神、遇佛殺佛。

我坐高鐵 到南昌前不想告訴孫景睿，到站後還是不想給他打電話。那幾年，我們的互動極少，比很多普通朋友之間說的話還稀少。

我有他在南昌的家的鑰匙。雖然那是我們夫妻共同財產，買房子時我也曾興致勃勃地挑地段、挑樓盤。那是一套江邊的精裝修公寓，看過新房子後，我就沒什麼好奇心了。他給我發家居用品的圖片，我很不耐煩，讓他自己看著辦。我不想去和他一起生活，我討厭他打擾我的清淨。

換鞋的時候，廚房傳出孫景睿的問話：「你餓了嗎？還有一個菜就能吃飯了。」我愣住了，他怎麼知道我來了？我沒告訴任何人，也沒發過社交媒體，他是我肚子裡的蛔蟲？

正在這時，主臥室的門打開了，一個裹著浴巾的女人拿著毛巾擦著頭髮走出來。我們倆四目相對，都呆住了。

過了很久、很久，我覺得很久、很久，孫景睿走出廚房，看到我和那個女人依然面對面站著，沉默著，他也愣住了。呆立了會兒，他轉身回了廚房，把門關上了。

房間裡死一般的寂靜。那個女人慢慢地用浴巾裹住更多的身體，這有什麼意義呢？（二六）