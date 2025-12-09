網上？姚丹心中一沉。假如許子斌網戀，那麼她確實無從察覺。他們各有各的書房、各用各的電腦，互不干涉。姚丹到許子斌的書房轉了一圈，電腦被帶走了，其餘一切井然如舊，什麼線索也沒有。

「你如果是有外遇了，請告訴我！」姚丹給許子斌發了一個這樣的電郵，可是依舊波瀾不驚，沒有回音。

春暖花開的時節，世界一片繽紛明媚，可是姚丹的心情依舊鬱鬱寡歡。思妙見狀，便跟她建議：「反正你也退休 了，不如來我這兒住些日子吧。加州 的陽光或許能幫你驅散心裡的烏雲。」

「好！」姚丹答應得很爽快。

陽光哪裡都有，但最有名的，還是加州的陽光，就像歌中所唱：

California的陽光，趕快治療我的憂傷。

好讓我更堅強，不要在乎遺憾的過往。

來日當你我再度相逢，你會發現我已經變得不一樣。

到時候生命中不再有你，心中灑滿California的陽光。

姚丹一面聽歌，一面忙忙碌碌地為旅行做準備，她需要這份忙碌來調整心情。訂機票 是第一件事，以往這都是許子斌負責的。她記得許子斌用的訂票網站，於是上網搜索。她在網站準備註冊新帳戶時，電腦自動跳出了保存的用戶名與密碼。也許很久以前，許子斌用過她的這台電腦。

姚丹順手登錄進去，她看見了很多機票和旅館的歷史記錄。她看見許子斌二月到貴州的單人機票、四月從貴州到曼谷的雙人機票。她看見另一個女人的名字：譚娟娟，86年出生。

姚丹的心撕心裂肺般地疼痛起來，果然是有一個新女人，一個八○後的女人！就像最後一只靴子重重地砸向心口，她只覺得一股尖銳的劇痛從心臟炸開，但同時也有一種靴子終於落地的解脫。（五）