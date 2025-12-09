我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

立威廉得知罹癌先做遺囑規畫 攜妻女飛日本度假

不與美唱反調？歐盟提用俄遭凍結主權資產援烏 日潑冷水

出走的丈夫（五）

水影
聽新聞
test
0:00 /0:00

網上？姚丹心中一沉。假如許子斌網戀，那麼她確實無從察覺。他們各有各的書房、各用各的電腦，互不干涉。姚丹到許子斌的書房轉了一圈，電腦被帶走了，其餘一切井然如舊，什麼線索也沒有。

「你如果是有外遇了，請告訴我！」姚丹給許子斌發了一個這樣的電郵，可是依舊波瀾不驚，沒有回音。

春暖花開的時節，世界一片繽紛明媚，可是姚丹的心情依舊鬱鬱寡歡。思妙見狀，便跟她建議：「反正你也退休了，不如來我這兒住些日子吧。加州的陽光或許能幫你驅散心裡的烏雲。」

「好！」姚丹答應得很爽快。

陽光哪裡都有，但最有名的，還是加州的陽光，就像歌中所唱：

California的陽光，趕快治療我的憂傷。

好讓我更堅強，不要在乎遺憾的過往。

來日當你我再度相逢，你會發現我已經變得不一樣。

到時候生命中不再有你，心中灑滿California的陽光。

姚丹一面聽歌，一面忙忙碌碌地為旅行做準備，她需要這份忙碌來調整心情。訂機票是第一件事，以往這都是許子斌負責的。她記得許子斌用的訂票網站，於是上網搜索。她在網站準備註冊新帳戶時，電腦自動跳出了保存的用戶名與密碼。也許很久以前，許子斌用過她的這台電腦。

姚丹順手登錄進去，她看見了很多機票和旅館的歷史記錄。她看見許子斌二月到貴州的單人機票、四月從貴州到曼谷的雙人機票。她看見另一個女人的名字：譚娟娟，86年出生。

姚丹的心撕心裂肺般地疼痛起來，果然是有一個新女人，一個八○後的女人！就像最後一只靴子重重地砸向心口，她只覺得一股尖銳的劇痛從心臟炸開，但同時也有一種靴子終於落地的解脫。（五）

機票 加州 退休

上一則

周末的樂趣

下一則

米農場班長陳燕卿帶台灣米衝出去 連國際機場都有賣

延伸閱讀

法廊快報╱紅燈一直不變綠燈 能闖嗎？

法廊快報╱紅燈一直不變綠燈 能闖嗎？
生養是一條河（一一）

生養是一條河（一一）
加州迪士尼樂園將推限時5折票 但有這一條件

加州迪士尼樂園將推限時5折票 但有這一條件
首例… 加州檢察官用AI寫起訴書出錯 導致冤案惹議

首例… 加州檢察官用AI寫起訴書出錯 導致冤案惹議

熱門新聞

大屋中的一束陽光 當獄卒首次把世報交給我

2025-12-05 01:02
安徽大學藏戰國竹簡最新研究成果出爐。圖為今年10月「簡載華章—安徽大學藏戰國竹簡展」在中國文字博物館開展。（圖／取自「中國文字博物館」微信公眾號）

戰國竹簡最新成果解密 安徽大學發布「楚辭」佚篇

2025-11-29 11:02
趙守偀與白先忠賢伉儷年少時。（圖／趙守偀提供）

美國夢、中國心：老帥千金與遺傳學家（上）

2025-12-01 01:00
張良任歷任陸委會及國防部重要職務，並派駐東南亞及以色列。他在世界日報創刊時期，曾任編譯及特派員。（本報系資料照片）

我為世界日報翻譯

2025-12-02 01:00
圖／王幼嘉

出走的丈夫（二）

2025-12-06 01:00

憶岳母(下)

2025-11-28 01:00

超人氣

更多 >
好市多新推20元茶具茶葉組 送禮連包裝都省了

好市多新推20元茶具茶葉組 送禮連包裝都省了
高物價惹民怨 川普施政策略要轉彎了

高物價惹民怨 川普施政策略要轉彎了
憑401(k)退休帳戶成為「普通百萬富翁」人數創歷史新高

憑401(k)退休帳戶成為「普通百萬富翁」人數創歷史新高
別再用水洗生肉 嚴重恐「敗血症」…4步驟正確處理

別再用水洗生肉 嚴重恐「敗血症」…4步驟正確處理
中貿易順差首度破1兆美元 川普關稅大棒為何斬不斷中國出口洪流？

中貿易順差首度破1兆美元 川普關稅大棒為何斬不斷中國出口洪流？