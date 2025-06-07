天使的笑與淚（一二）

天使說著，眼淚都快掉出來了，譚先生那邊很安靜。天使還真的就淌了眼淚出來了：「譚哥啊，你就送佛送到西，我……」很著急的聲口。

「阿歡，你不要說了，我幫你留心著。但是……」譚先生先是打斷了天使，卻又頓了一下，方才繼續說道：「這件事你不要告訴喬治知道。」

天使笑了起來：「譚哥，我怎麼會告訴華哥！我保密還來不及呢！謝謝啊！果然有了新的去處，我一定請你吃大餐！」譚先生笑了，呵呵的：「大餐就不用了。好了，你還有別的事嗎？沒有的話，我這裡還有一點事情。」天使忙說：「好好，你去忙！譚哥，謝謝啊！」掛了電話，天使臉上笑意盈盈的，很是得意。

譚先生還真的是做事情效率很高，天使拜託他留意工作沒過去多久，他就給天使送來了消息──去一家私立學校做校車司機。

天使聽見說要接學生，就有些猶豫：「譚哥，我英文不行的，只怕是做不了呢。」譚先生卻笑了：「阿歡，他們是中英文雙語學校，司機和中文老師都不必說英文的。」

天使睜圓了眼睛：「在美國還有學校不講英文的？」譚先生點了一點頭：「倒也不是完全不講，而是有一部分老師不用講。接學生的司機也不用講英文，小孩子們大都是華人 家庭的孩子，聽得懂中文。」

天使點點頭：「喔、喔。」依舊有點遲疑，不大敢接受譚先生的引薦。譚先生見天使猶豫不定的，就不住為她打氣鼓勵：「阿歡，你開車開得好，又有谷歌 地圖導航，你怕什麼呢？我已經跟學校主管說好了，要你去見工呢！」譚先生的話讓天使的心活動了起來。（一二）