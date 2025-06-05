圖／薛慧瑩

上午九點鐘，蘭妮離開了打字機，穿著下午三點半鐘到人家裡，帶著人家的孩子做功課時，應當穿著的整齊褲裝，聞訊而來，走進了擁擠的廳堂。有人告訴她：「難得的好運就在那裡，全看你的造化了。」自己有沒有任何的造化，蘭妮全無信心，但她絕對需要好運。在這樣一個秋風蕭瑟的日子裡，想到自己那個洞穴般的公寓，她搖搖頭，把那些惡劣的感覺甩掉，注視著空中，看看有沒有異樣。

人頭攢動，男男女女擠做一堆又一堆，人們東張西望著，也有很多人抬頭看天花板，更多的人看著地面，用目光搜索著他們夢寐以求的「好運」。

在最不該出現的空中，一片樹葉遙遙懸浮著，蘭妮發現很多人的目光都散漫地投注在那個方向，難道他們沒有看見那一片樹葉？心中一動，那片葉子也在同時動作起來，翻轉身，露出了一線金色，裊裊婷婷，再翻轉身，向著大廳深處緩緩地飛去。

蘭妮移動腳步，不疾不徐，慢慢地跟著。碰到擁擠的人群，就站住腳，緩緩地繞開。那片樹葉也就懸浮在那裡，似乎在等著她。終於，巨大的白牆若隱若現，跟著樹葉的指引，她繼續緩步向前。白牆上出現了一道門，蘭妮毫不猶豫，向前邁進。

門正在開啟，蘭妮發現她不是孤身一人，就在她身邊，比自己高半頭，一個帶著歐洲口音的男聲說道：「女士先請。」兩人一先一後走進門去。轉身回望，那只是一堵白牆，牆上懸掛著巨大的風景畫。往前看。房間深處的巨大寫字檯後面站著一位身著考究西裝的銀髮紳士，臉上浮著微笑。那一片樹葉竟然如同蝴蝶一般停在他的掌心。

他舉起手，樹葉飛起，飛進銀髮紳士背後牆面上的一個紅木鏡框，優雅地停留在那裡，不再有任何動靜。蘭妮的視線一直沒有離開那片樹葉，直到聽到有人說話的聲音，這才回過神來。

「請坐，請告訴我，你們是誰？」銀髮紳士率先坐下，兩位來客隔著寫字檯，坐在了兩把高背椅子上。蘭妮怯生生地說：「我是蘭妮，姓Smallwood。」紳士微笑，沒有接話。

身邊的男聲響起：「我是托尼，姓Colonna。」

紳士滿臉喜容：「義大利 望族科隆納的後裔，失敬、失敬。您從哪裡來？羅馬？」

「拿坡里。」身邊的男聲彬彬有禮地回答。

「非常抱歉，一份錢、一把鑰匙，不能分。兩位協商一下，好吧？」不知何時，銀髮紳士的手裡有了一把鑰匙。

蘭妮的腦筋還沒有轉過來，身邊的男人竟然面對著自己，彬彬有禮地提出了問題：「抱歉，蘭妮小姐，請問您的職業？或您的一技之長？或您在曼哈頓 靠什麼維生？如果不是太唐突的話……」

「我寫字，投稿到報刊。」蘭妮想了一想，掙扎著說出了這句話。她看到銀髮紳士收起了臉上的微笑，認真地傾聽著，很想再說些什麼，最終選擇了沉默。她不是丹‧布朗，她屬於「寫字」的人們中的絕大多數，必須要靠其他的營生來維護自己最心愛的工作。但她真心熱愛寫作，無論多難。於是她這樣說：「我熱愛文學寫作。」

「請把好運留給蘭妮小姐。」身穿黑色套頭衫，外面一件極帥的西裝上衣，上面那一張迷人的臉再次轉向了蘭妮，托尼說：「不久之後，我很可能到府上叨擾一頓午餐。」話說完，與銀髮紳士熱情握手道別，從房間一側，一扇真正的、極為講究的門走了出去，消失了蹤影。

十分鐘之後，蘭妮也從那扇門走了出去，右手插在外套口袋裡，手掌心裡有一把鑰匙，還有一個寫在一張小卡片上的號碼。號碼的上面，印著一個著名銀行的名字：JP摩根大通 。沒有寫地址，銀髮紳士只是用簡單的描述，就讓蘭妮牢牢記住了位於東曼哈頓中城四十七街與麥迪遜大道相交的那一棟摩天大廈，也記住了具體的地址。

蘭妮不敢回家，不敢回到那個黑黝黝的地下室去。她擔心，自己從這扇華麗的大門走出去之後，會有人跟蹤，會搶走她的鑰匙。

果真，一輛計程車停在不遠處，來自拿坡里的托尼站在敞開的車門邊，微笑著。蘭妮環顧四周，覺得很可能上車是唯一比較保險的辦法。上了車，蘭妮跟駕駛先生說：「麥迪遜大道三百八十三號。」（一）