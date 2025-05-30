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回鄉記（七）

陸蔚青
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這時一家人就入了圈套。在國外省吃儉用攢下的錢，手指輕輕一動，換回的，就是兩瓶沒有出廠證明的藥瓶。

3

安靜出了足療店，越想越生氣。欣欣更加生氣，因為那個醫生說他腦子越來越不好使而氣憤。欣欣說：媽媽你必須把這藥退回去，如果你不退，我就退出旅遊。

欣欣的態度如此堅定，讓安靜驚訝，因為欣欣是一個對母親十分順從的孩子。安靜就找到導遊說：我不想讓孩子對祖國失去信心。我們在海外不容易，這次回來就是為了把中國的好東西，展示給孩子，這樣的醫生對孩子的傷害，讓他已經不再相信中國文化，也不相信中醫。為了維持中國的道德，我請求你幫助，

導遊嘆一口氣，說：這個藥是真的好，當然我不懂醫術，也不懂醫生說的話。既然你這樣說，我就試試，不過他們是概不退貨的。

安靜說：我的孩子在國外最好的學校，成績非常好，剛考上名牌大學。那醫生說他因鼻子不通，導致大腦遲鈍，不吃他的藥，後果不堪設想，這不明擺著胡說嗎？請你一定要退，否則我不知道怎麼向孩子解釋。

導遊便走出去打電話，過了一會兒，導遊回來說，足療館派人送錢過來。等了一會兒，果然有一個穿紅制服的年輕男孩來了，給了退款。安靜一家上了車，導遊和司機只是沉著臉，一路無話。

導遊說，深感國外回來的人十分古怪，不平易近人，好像有心理疾病。比如說吧，她笑一笑，有一個單身女人什麼都不買，你跟他說什麼都十分戒備，好像別人要害她，我想她心裡一定受過刺激。她這樣說時，意味深長地看著安靜，那種眼神好像在說，安靜就是這樣的一個人。（七）

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