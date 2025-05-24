我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普大裁白宮國安會、中國小組全被遣散​ 「目標摧毀深層政府」

蔓延中港台 新冠病毒變異株NB.1.8.1在美多州出現病例

畢卡索之藍（一三）

舒怡然
聽新聞
test
0:00 /0:00

他回過神來，難為情地衝她笑笑，一字一頓地問：「告訴我，怎麼才能讓我相信你會勝任這個工作？」她不記得是如何回答他的，總之，他給她開了一扇門。做為阿諾德律師的助理律師，她信心滿滿地走進了銀座大廈。

她和他的故事並未到此結束，兩年之後，阿諾德不僅是律所的高級合夥人，還成了她的人生伴侶。她喜歡「夥伴」（partner）這個詞勝過「配偶」（spouse），這和同性戀或左派洗腦沒有關係。她覺得唯有「夥伴」一詞，才能更準確地定位她和他的關係。

加盟律所這些年，她眼見阿諾德沒日沒夜東奔西忙，做為主要股東和高級合夥人，他不得不拚命。拉客戶、寫申請、辦理申請和訴訟案子，還要參加名目繁多的學術會議，每年少說也得十幾趟國際旅行。像這樣在國內飛來飛去，簡直就是家常便飯，常常是電話剛剛放下，說走就走。

每逢這時，她就半開玩笑地說：阿尼，看你待在飛機和住在酒店的時間，比在家裡還多呢，咱們家頂好也就是個歇腳的三星級旅館。看看我，都快成旅館的老闆娘了。

這時他便擁抱住她，臉在她的髮絲間摩擦，好了、好了，我答應你半年不出門，和你一起守著這間小旅館。她不說話，知道那不過是句安慰她的空話。在律師事務所多如牛毛的美國市場，他們怎麼敢放鬆下來？

她碰了碰阿諾德的胳膊，「阿尼，快到了。」

他睜開眼睛，從飛機舷窗往外看，哈德遜河就在腳下。河水在陽光下泛起粼粼波光，好像一面顫抖的魔鏡，在大地上搖晃。

阿諾德把臉轉向她，輕聲耳語道：「還記得我們上次來，是什麼時候嗎？」（一三）

三星 同性戀

上一則

「臺灣漫遊錄」美國再獲獎 日裔編輯回憶英文版出版過程

下一則

世界博覽會──一部從工業化到全球化的迷你版人類社會發展史

延伸閱讀

新州鐵路罷工 三線通勤客轉乘方案啟動

新州鐵路罷工 三線通勤客轉乘方案啟動
川普傳收卡達波音747豪華客機 改裝空軍一號…華府史上最貴禮物

川普傳收卡達波音747豪華客機 改裝空軍一號…華府史上最貴禮物
畢卡索之藍（一）

畢卡索之藍（一）
擬收卡達4億豪機挨批 川普：民主黨逼政府花大錢買飛機

擬收卡達4億豪機挨批 川普：民主黨逼政府花大錢買飛機

熱門新聞

圖／123RF

開放式婚姻

2025-05-17 02:00
柯陶德美術館展出梵谷（Vincent Van Gogh）作品「耳朵包著繃帶的自畫像」。(美聯社)

耳朵橡皮擦、情緒急救包…美術館「梵谷」周邊挨批

2025-05-13 14:26
圖／123RF

開放式婚姻

2025-05-16 02:40
圖／123RF

哈密瓜加鹽

2025-05-18 02:00
美聯社攝影記者黃公崴(右)被認為在越戰中拍下一名九歲女孩赤身逃離燒夷彈空襲的經典畫面，但一部新紀錄片指控並非他所攝影。（路透）

誰拍下「燒夷彈女孩」？世界新聞攝影暫不認定歸屬

2025-05-17 02:40

四十年如一夢

2025-05-22 02:00

超人氣

更多 >
新婚妻被拒入境中國 賀建奎曬綠卡喊話：不放行 我就赴美

新婚妻被拒入境中國 賀建奎曬綠卡喊話：不放行 我就赴美
糧食券白卡使用者、電動車主 成「大又美法案」最大輸家

糧食券白卡使用者、電動車主 成「大又美法案」最大輸家
25歲網紅砸36萬換得與川普共進晚餐 只吃到沃爾瑪牛排狂吐槽

25歲網紅砸36萬換得與川普共進晚餐 只吃到沃爾瑪牛排狂吐槽
紐約長島華人夫婦從380萬豪宅離奇失蹤近2月 警方還在找

紐約長島華人夫婦從380萬豪宅離奇失蹤近2月 警方還在找
25%關稅讓蘋果返美生產？專家點出現實 稅率翻倍也沒用

25%關稅讓蘋果返美生產？專家點出現實 稅率翻倍也沒用