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情盡緣未了（二三）

孟悟
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物換星移，三十幾載春秋遠去，蘭溪依然記得那棉花糕，像棉花一樣自然裂開，細膩柔滑，充滿彈性，每一口都芳香四溢。

小男孩爬上樟樹，瞪眼觀察來來往往的人，他很快發現一對年輕夫婦在人群裡驚慌失措，四處尋覓。就這樣，小蘭溪終於跟親人團聚了，舅媽看到她的時候，她不哭不鬧，一邊看戲，一邊淡定吃手中的棉花糕。後來舅舅發現小男孩的褲子破了個洞，原因很明顯，小男孩發現了大人，飛快下樹的時候，褲子被樹枝刮壞了。舅舅決定給他買條新褲子，然後送他回家。小男孩說，不用了，他知道回家的路，爺爺家就在戲台不遠的地方。

蘭溪的記憶就此中斷，後面的畫面是根據舅舅、舅媽的轉述拼湊的。舅舅把小男孩送回家前，男孩一家人急得像被火燒的野貓，因為孩子出門三小時沒有回家，大伯和小叔已經出門找了。

孩子的父親一見兒子回來了，眼內出火，不由分說就朝兒子的後腦勺拍去，高聲喝斥道：你個小混蛋想把爺爺急死啊，我跟你沒完！小男孩「哇」的一聲哭了，換誰都會委屈啊！做了好事還挨打！

蘭溪舅舅氣憤喊：你兒子救了我閨女，你當爹的為什麼不分青紅皂白就打人！對方依然氣勢洶洶：我教訓我兒子怎麼了？然後一腳把兒子踢進了房前的蓮花池裡。

舅舅的第一反應是要揍這個禽獸不如的爹，男孩家一個牛高馬大的粗壯女人拉住了舅舅，她說：我們家的事你不要管！蓮花池的水不到一米，淹不死人的。這時候一男人已經把小男孩從蓮花池中撈了出來，男孩捂住大腿喊疼，脫下褲子，大腿上現出怵目驚心的血蜘蛛。（二三）

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