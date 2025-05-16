一下飛機，他就給她打電話，說公司派他到華盛頓一家律師事務所實習，來見識見識美國大律師是如何辦案的。

她很吃驚汝陽的行動力，因為她一直覺得他並不十分上心出國的事。對於她和滬生出國，他有意避而不談。有一次她試探著問他：你說我出國留學，畢業了要不要回來？他詫異地看著她，連這個問題都沒想清楚，你怎麼就決定出去了？她不以為意。這是時代的浪潮，不跟上豈不遺憾，而且誰不是走一步看一步的。她不再跟他談論這件事，她不喜歡爭論，尤其不願意和她喜歡的人爭論。

她對汝陽的記憶，總繞不開那間小房子。它坐落在華府 城北杜邦大街西北角，白漆木板牆與墨綠色窗格子相映成趣，在秋陽斜照下，宛如一幅印象派的畫。秋風輕拂，空氣中瀰漫著落葉松的清香。

二十四年後，她依然能看見那時的自己──從地鐵站 走出來，一手提著水果袋，一手捧著一束粉紅色康乃馨，那是從食品連鎖店周末打折買來的，一打花才兩美元。對於每月只有九百美元獎學金的她來說，玫瑰花顯然太奢侈了。況且一個女孩子，憑什麼要送男人玫瑰花呢？

可當汝陽告訴她，康乃馨應該是送給母親的花時，她還是頗為尷尬了一會兒。不過他一向善解人意，馬上寬慰她說：「挺好看的，我喜歡這粉紅色，很溫暖。」他說得真心實意，叫她不能不信。

他租住的是房子的地下室，推開屋門，可以平步走到後院，美國人管這叫走出式地下室（walkout basement）。（五）