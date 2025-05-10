前男友和舊情人（中）

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4 開心咖啡

提姆在「開心咖啡」工作了四百年。

當然，以前這個咖啡館不是咖啡館，也不叫「開心咖啡」。但是這個小屋子一直在這個地方，從沒有路到有路、到有交叉口、到滿街遊客，都沒有搬過家。

各個時代的顧客都覺得提姆很熟悉，儘管他們說不出為什麼。

時不時會有顧客問：「我們見過嗎？」

提姆總是笑笑說：「可能吧！」

不管是誰，什麼時候光臨「開心咖啡」，總能獲得好心情。

某日，一位老婦彎腰駝背，腫著眼睛走進提姆的咖啡屋，不斷說著她的貓、她的丈夫、她的兒子、她如何不幸的故事。

提姆給她調配了一杯咖啡，她安靜下來，好像從噩夢中醒來一樣，看看外面的陽光說：「天氣不錯。」然後抬頭挺胸走了出去。

顧客們紛紛稱讚提姆，說他是個耐心的傾聽者。

有時，顧客買一杯咖啡，只是為了和提姆在一起。

表面上看來，提姆好像在為顧客服務。但對提姆來說，大家都在為他服務。

提姆經常說：「打開的心才會開心。」

提姆學習敞開心扉，已經學習四百年了。他的學習悄悄影響著周圍的人。

有一天，提姆的心終於完全打開。

那一天，來到開心咖啡屋的顧客發現店沒開，以為臨時裝修。但接下來的一串日子裡，都一直沒營業，提姆也不知何處去了。

過了不久，有個外地人接管了這家咖啡屋。

新店主說，他發現這個地方被廢棄，卻找不到原來的主人，就把它接下來，按照原來的樣子整頓一下，重新開業。

他說他以前從未聽說過提姆，但是由於喜歡這家咖啡屋的名字，所以保留了它。

老顧客們開始猜測提姆是誰、去了哪裡，也有人聲稱在新的開心咖啡見到他，但是一轉眼又不見了。

5 山荷葉之戀

當雷雨過去，太陽出來時，南希看到尼克向她走來。

尼克消失在太陽消失之前，南希出現在陽光出現之後，兩人對視了片刻。

「你在哪裡？」發現尼克消失後的南希問。

「同一個地方。」尼克回答。

南希聽聲音，知道尼克已經移動了位子。

「請跟我來。」她把尼克帶到噴泉旁邊，然後拽著尼克，把兩人都淋濕。

尼克知道南希是想讓他現身、自己隱身，又拽著南希跳出噴泉外。

「這回我不放手了。」尼克很堅決。

南希像山荷葉，遇到水會變透明。

尼克有相反的特徵，乾燥時像無色的空氣，遇水才會現身。

兩人約會的時候，大部分時間別人只看到一個人。

路人只當那是一個戴耳機聊天的人，並不以為意，或者認為那是一個精神失常的人在自問自答。

「雖然病得不輕，卻很開心。」有人這麼說。

今天是南希和尼克的二十周年結婚紀念日，兩人坐在他們相遇的公園長椅上。

「當年要不是那場雷雨，我可能認不出你了。」她說。

「我還是認得出。」他說。

兩人手牽手，瞬間都隱了身。

他們只是回到了帶著色彩進入世間遊歷之前的狀態。

色彩讓我們相遇。在一起，卻是因為透明的心。

6 搖籃曲

迪倫痛恨搖籃曲。

迪倫的母親曾是一名職業歌手，但在結婚之後，開始出現躁鬱症的跡象。

迪倫的母親經常為他唱搖籃曲。優美的嗓音和歌劇般的音調，經常伴著淚水出現，偶然還從她臉頰上滾落下來，滴到迪倫的衣服上。

小迪倫學會快速閉上眼睛，假裝睡覺。他並不喜歡眼前的看到的景象，也不想多聽母親唱歌。

有一天，迪倫看到一張不同的面孔、聽到了一首不同的歌。

那天，他的母親被送進了精神病院。坐在他床邊的是父親請來的保母。

保母很漂亮，聲音很甜美，頗像迪倫的母親，但她唱歌總是面帶微笑。

迪倫看著她，聽著，直到他突然想起他的母親而開始哭泣。他哭得越厲害，保母就唱得越大聲。

但是保母很快就發現，迪倫想要她沉默。從第二天起，她就不再唱任何歌哄他入睡了。

迪倫睡不著，保母就安靜地陪著他，或者放唱片給他聽。

迪倫的父親收藏了很多古典和爵士樂 唱片，保母一張一張給他放，他都表現出喜歡的樣子。

有時，保母以為迪倫睡著了，就隨著音樂輕輕起舞，不知道迪倫睜開眼睛，偷偷看著她。

迪倫長大成人，雖然熱愛音樂，卻討厭搖籃曲。任何與母親唱過的旋律相似的曲調，都會讓他感到極大的痛苦。

他從來沒有睡過一個好覺，常常夢見母親被拖出家門而驚醒。

小迪倫很快就變成了老迪倫。

失眠成了常態，迪倫經常盯著天花板好久好久，直到突然陷入昏迷。

有一天，迪倫又聽到搖籃曲，但他的床邊沒有人，也沒有歌。

這個曲調不是音符組成的，然而迪倫知道這是音樂。這個音樂如此貼近他的內心，聽起來就像他的心跳。

那個聲音說：「親愛的孩子，別害怕。世間只有一首搖籃曲。它不是要讓任何人沉睡，而是為了把恐懼的被子換成愛的毯子，讓你安全地休息。當你閉上眼睛，你會看到永無止境的美麗。」

迪倫睡得很安詳，就像一個沒有任何世間憂慮的嬰兒。（中）