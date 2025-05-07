農場的棉花大都出口到中國，老爸總是喜歡買中國生產的棉織品，感覺自己種的棉花又回家了。

秋天是豐收的季節，陽光澄澈明亮像水晶。他們已是牽手的情侶，她帶他去看棉花收割。兩台巨大的綠色機器開進了棉花田，霸氣十足地一往無前。機器張開了大嘴，棉花一個不留全都吞進了肚子。等收割機轟隆隆開遠後，蒼茫的土地只剩下灰色的惆悵，大地對棉花的懷想只有等到明年。

明年的棉花再次綻放，如銀色的海浪此起彼伏，她在銀浪中成了他的新娘。他們還在棉花地裡拍了婚紗照，棉花地裡的浪漫獨一無二，棉花的白與婚紗的白，呼應出純真的美好。歌蒂說，這世上的婚紗照背景，大都選擇鬱金香田和薰衣草田，有多少人會走進棉花田？城坤愛憐地看著妻子說：因為你有藝術家的眼睛，才有超出常人的境界。

城坤因為是二婚，並沒有把棉花地的婚紗照放到朋友圈炫耀。他在心頭嘲諷自己的俗氣，既然覺得婚紗照新穎別致，為什麼不敢拿出去與人分享？潛意識裡還是認定棉花不夠高貴華麗，到底是跟鄉村、生存、原材料等詞彙聯繫在一起，是嗎？

他走過棉花地的田埂，滿地斑駁凌亂的棉花影子、歲月的影子。仰起頭來，陽光擊中了他，恍惚迷亂中，從天到地全是閃閃發光的白棉花。他突然想起了，蘭溪喜歡棉花，她買過棉花的油畫。

她愛老家的棉花，他不愛，為什麼？揮之不去的童年陰影，記憶就是一個黑色罐子，不小心打開了，幾條蛇竄出來，咬他的頭和大腿。羈絆交錯的命運，他和蘭溪的相遇一開始就錯了。（一四）