去年在博物館相遇的美國女子，她說過，太認真的人，總會痛苦。東兜西轉後又見面了。她對城坤笑道：如果你真心喜歡，我便宜賣給你，一百五十美元吧，也就是畫布和顏料的成本。城坤說：能把棉花畫到這個境界，確實是個天才。我三百元買下，都覺得讓你吃虧。

女子眼裡閃過一陣驚喜，更多的是感激，相遇知己的感激。她說：我來這裡四周了，雖然賣了幾幅畫，但從來沒人對棉花感興趣。我最滿意的作品就是它，謝謝你的欣賞。這是我的名片，下個月在亞特蘭大 有個藝術展，展台有我的作品，希望你能光臨。他點著頭，向她靠近了半步，眼睛裡發著光。

女孩名叫歌蒂（Goldie），是個農場主的女兒，老爸擁有十萬英畝的棉花地。棉花陪伴她長大，提筆繪畫，自然會涉及棉花。歌蒂在大學主修油畫，畢業後在舊金山 一家公司從事電腦繪圖，期間跟男友同居了三年。男友劈腿歌蒂的已婚上司，讓她猝不及防，帶著一顆破碎的心回到老家，一邊在老爸的農場幹活，一邊繪畫尋求精神治癒。城坤記得她的那句話：太認真的人，總會痛苦。現在總算知道了來龍去脈。

兩人的過去都有相似的風景，那些人、那些事，起伏的命運，或深或淺的緣分，一轉頭都成了歷史，而陽光照亮了前面的視野，前面有金光閃閃的路。城坤琢磨著，歌蒂英文名字是Goldie，不就是從英文字gold金色衍生而來的嗎？象徵著榮耀、輝煌、財富、光明。

城坤問她，農場的活很苦嗎？她說，不，農場早實現了自動化，她幹的都是記帳和管理，老爸非常信任她。（一三）