美國女人的年齡不好猜，或許二十八、或許三十三？城坤對她笑道：你的話很有意思，我記住了，太認真的人，總會痛苦。

窗外依然是一望無際的棉花地。城坤一邊開車，一邊回味女子的話，讓他感覺天高雲淡下的溫馨恬靜，還有一種醍醐灌頂的明朗爽快。他聽見亨利在一旁說：這世上所有的祕密，終究都會暴露在陽光下。

城坤心想，祕密又如何？真相又如何？該滾的就讓它滾吧，對於自己，只要腳踏實地踩在這片土地上，付出總歸會有收穫。

3 金

這年秋天，城坤正式離婚了，瀟灑地拉黑了蘭溪的微信 。他很愜意，單身生活逍遙自在、坐臥隨心，再也不想回到婚姻的籠子裡。他如今是隻自由鳥，想上天就上天，若想立在枝頭上，沒有誰會命令他必須待在屋簷下。

雲淡風輕的秋日午後，城坤去跳蚤市場閒逛，那裡有個露天藝術展，當地藝術家會把作品放到攤點售賣。琳瑯滿目的畫作裡，一幅金色畫框抓住了城坤的眼球。金色畫框突出了畫面的意境：明月如鏡，幽藍色的夜空下，幾朵白梅纖枝玲瓏，疏影橫斜，頗有宋詞的纏綿多情。

城坤心頭琢磨，美國也有梅花嗎？美國人也愛畫梅花？於是彎下身子細看，天，這哪是梅花，這是棉花啊！大有梅花的風姿和韻味。畫家是以仰視的角度創作的棉花，焦點對準棉花的含苞欲放。透過花枝，隱隱可見朦朧的棉花田，構圖錯落有致，有現實的深意，也有虛幻的縹緲，讓人沉在寧靜中，不再有紅塵的慾望。城坤想起駕車時看見的棉花，沒有這份特別的意境，藝術家的構圖確實不同常人。

藝術家是誰？城坤轉頭一看，這世界太小！不禁高喊一句：我們見過！（一二）