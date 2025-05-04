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女人心（二六）

常湘雲
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但不容她多想，主管就走了過來，交給她一個急件，讓她在下班前做好。紫妮一天都在座位上，午飯都是拜託李清菱帶回來的。

下班前，紫妮將做好的文件交給主管，主管瀏覽了一遍，然後就舒暢地笑了，道：「紫妮，你和稽虞果然都是好樣的！」看著紫妮，他又想起什麼似的，「稽虞今天怎麼沒來？」

紫妮吃了一驚，看著主管問道：「什麼？稽虞今天沒有來麼？」

主管比紫妮還吃驚，道：「你們兩個最要好，她沒來，你竟然不知道？」

紫妮道：「我一整天都在忙這個，真沒注意。怎麼了？稽虞請假了？」

主管道：「沒有啊。你給她打個電話，問問吧。好了，我要去老闆那裡了，你去忙吧。」

紫妮從主管的辦公室出來，看看稽虞的座位，果然沒有人。她蹙蹙眉，回到自己的座位上，拿起手機，飛快撥了號碼。電話通了，卻沒有人接聽。紫妮的眉愈發蹙得緊了，她再撥，還是沒有人接聽。第三次撥過去，依舊一片死寂。忽然，紫妮有些驚慌，她聽見自己的心臟「怦怦」跳動的聲音。

紫妮坐在椅子裡，腦子裡一片混沌。她的手抖起來，連手機都拿不住了。正在這時，黃鶯走了過來，一臉的神祕兮兮。

紫妮有些反感地看了黃鶯一眼，黃鶯依舊保持著她特有的神祕，低聲道：「紫妮，你猜，我昨天在哪裡看見了稽虞？」

紫妮沒好氣地反問道：「哪裡？我怎麼知道！」

黃鶯神祕兮兮地笑著：「就是你帶我和李清菱去的那家餐廳。」

紫妮愣了一下，看著黃鶯。

黃鶯繼續笑著道：「跟一個男人。可惜，那個男人是背對著門口的，不然，我會看見那是什麼樣的男人。」（二六）

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