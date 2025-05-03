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琴難自禁（四）

蕭景紋
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若是當年沒有放棄鋼琴，即使無法成為專業演奏家，至少也能當個教授或是老師，淡泊過一生，或許會更快樂。

想到即將到來的午後活動，他便開始頭痛。莎曼莎安排了一個高爾夫球局，和孩子學校家長會的會長夫婦約好打九洞。

他真的不想去。他的高爾夫球打得不好，也不喜歡整個下午和陌生人打交道，但他不想再跟莎曼莎吵架了。

他突然想到了晚宴的談話，和客人手機上鋼琴比賽的照片。珍珠醫師背後那張熟悉的臉，他馬上就認出是茱麗葉。久違的興奮感席捲而來，讓他突然想回到鋼琴比賽的世界。或許他能在那裡找到從前的感動，或許他會再次遇見茱麗葉。

「這是新產品，南洋風味咖哩，還不錯吧！」莎曼莎興高采烈端著一碟看不出內容的混濁膏狀食物，從廚房走出。兩個小孩百般無聊坐在餐桌上，滑著手機，沒有理會媽媽。

高爾夫球打完，他全身痠痛。莎曼莎忙著和家長會會長話長短時，他和對方的先生沒什麼話說，空氣有種尷尬，還好兩個男人很有默契各自專注在球藝上，不需要費力找話聊。

看到小孩愛理不理的態度，他有點不悅。「媽媽費勁做晚餐，態度好一些，把手機放下。」

「那也不是她做的，微波爐溫一下就好了。」雙胞胎大兒子眼睛沒有離開過手機，隨口說著。

「放下手機！」他突然惱火了，聲音高揚，手拍著桌子，把兩個小孩嚇一跳，訕訕收起手機，不懂平常不管他們的爸爸為何忽然表現出嚴父的姿態。

「那麼大聲幹麼，不用搞得大家神經兮兮的。」心疼小孩的莎曼莎為兒子覺得委屈，坐下時一邊抱怨，「不過是玩手機，青少年之間很正常的，又不是壞小孩。」（四）

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