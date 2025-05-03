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福州汽車衝撞致2人死亡 警稱操作不當、相關討論全被刪

台灣或香港？加警方不證實汽車撞人嫌犯原籍：避免族裔分化

情盡緣未了（一○）

孟悟
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亨利點頭說：這個好懂，許多人把祕密藏得很深，但是無意間就會被風吹到陽光下。就說我的前妻吧，一直背著我在外面約野人，常打著公司出差的藉口。有次我在谷歌上查邁阿密的街景，居然發現她跟一個男人手牽手。雖然面部做了模糊處理，但是身材一眼就能看出來。她身穿的那件性感紅裙，還是我在結婚紀念日送給她的禮物。

城坤說：你至少還能從谷歌上抓出她的祕密，但是我妻子突然提出離婚，我想抓出她出軌的證據。

亨利說：你們都分居了，還要什麼證據。

城坤臉發黑，一直在搖頭。在他眼睛裡，妻子就算有幾分顏色，也是快奔更年期的黃臉婆，還好意思去找男人？要找也是他找了女人，把她蹬了，哪輪到她先跑人的？

亨利說：別氣了，先找個地方吃飯。

兩人在一個偏僻荒涼的小城用了午餐。城坤說：這個地方就一個加油站、一個商場、一個小餐館，紅綠燈也破歪歪的，像上個世紀的標籤。亨利說：別怨這裡荒涼，附近有個空軍基地，因為建了基地，還帶來了一定程度的繁華和人氣。沒有基地，這裡是連牛羊都看不見的荒原。

提及了空軍基地，亨利還告訴城坤，基地旁邊就是航空博物館，免費對公眾開放，他前幾年參觀過。城坤一臉喜悅的光，他說怎麼不早提，他從小就對天上飛的各種器械感興趣，快去看看。

進了博物館，裡面空蕩無人，全都是造型奇特的飛機，眼花撩亂一片，什麼戰鬥機、轟炸機，運輸機旁邊還放了幾枚原子彈，就是當年二戰炸了廣島的類似原子彈。

城坤進了飛虎隊的展廳，宋美齡和蔣介石的照片、飛虎隊員的英姿，一旁高高懸掛著青天白日旗。（一○）

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