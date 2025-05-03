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台灣或香港？加警方不證實汽車撞人嫌犯原籍：避免族裔分化

女人心（二五）

常湘雲
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紫妮拍了她一下，道：「別看了，等下你回家穿在身上了，再好好看。我說，咱們也該散了吧？我累了，要回家睡一會兒。」

黃鶯看著紫妮道：「好的。」

三個女孩子道了再見，各自回家。

紫妮被手機的音樂鈴聲吵醒，拿過來看，是宗正。紫妮笑了，接通電話：「喂？」

宗正的聲音通過電話聽筒，在耳邊響起來：「你在幹麼？睡覺？」

「你怎麼知道的？」

「一聽就能猜出來，那麼慵懶的味道。」

紫妮唇邊的笑意加深了，目光迷迷濛濛的，道：「你在幹麼呢？」

宗正道：「給你打電話。」

紫妮道：「廢話！我問你的是你今天都幹麼了？」

宗正道：「開了一天會。」

紫妮道：「累了吧？吃飯了沒？」

宗正道：「還可以。午飯吃了，晚飯還沒吃。」

紫妮看看表，已經七點了，她不禁驚呼了一聲：「哦，都七點了呀。」

宗正道：「是啊。怎麼？你一直沒有吃飯嗎？」

紫妮道：「吃了。今天跟黃鶯、李清菱她們逛街，快四點才吃的。」

宗正道：「這樣啊，怎麼沒有稽虞？」

紫妮道：「阿虞跟羅羽約會去了。」

宗正「哦」了一聲，好像很吃驚。

紫妮感覺有些奇怪，問道：「聽你的聲音，好像很吃驚？」

宗正忙道：「沒有，他們兩個約會很好，你不是一直希望稽虞能夠跟羅羽好的嗎？」

紫妮道：「當然，阿虞一個人太孤獨。再說，羅羽是個很出色的人，他們能夠好，我當然高興。」

宗正道：「不說他們了。好了，客戶那邊有人過來了，今晚要跟他們吃飯，我掛了。」

紫妮笑道：「拜拜。」

星期一，紫妮來到辦公室，卻沒有看見稽虞。她感覺有些奇怪，平常，稽虞總是比自己要到得早。（二五）

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