她似乎自我感覺特好，每次一看她穿粉色衣服，城坤就在心頭冷笑：老黃瓜裝嫩少女。

城坤其實很清楚，他和蘭溪遲早要散夥的，兩人就是比誰先找到接盤俠。城坤憤怒、鬱悶、不服氣：憑什麼她先找到下家，我成了被踢的西瓜皮？平日裡也沒見她花枝招展出門，大部分時間都待在家裡，到底哪裡出了狀況？

他想不通也得想開：沒有愛的婚姻注定是搭夥過日子，合夥人夫妻要散就散吧！沒必要讓兩人陷在婚姻的城堡裡鬥智鬥勇。城坤在婚前就知道自己是土命，土跟水相剋，他當初認定是迷信，如今生活的重拳讓他相信五行的相生相剋。

他後來上網翻看了五行的相關資料，有一點讓他很欣慰：土命的人適合從事建築業和房地產 ，踏踏實實腳踩大地才有底氣。他一開始就選對了行業。

蘭溪不吵不爭，找到公寓搬走了。按照當地的法律，夫妻要分居一年才能離婚。城坤聽人說，蘭溪搬走後還是一個人住，也沒看見給他戴西瓜帽的人。不管怎麼樣，相剋的兩人分開後，城坤的事業一帆風順，很快拿到一個大合同。

那天城坤與合夥人亨利見了面，兩人相約去Ｃ城看工程。亨利是當地的美國人，近日也在鬧離婚，他跟城坤算是一根藤上的苦瓜。兩人合開一部車，一路邊開邊聊，共同經歷締結了共同語言，齊心協力聲討這世間女人的陰暗，而自己就是一朵純潔乾淨的白荷花，與世無爭地美麗著，卻總是遭遇從天而降的汙泥攻擊。

不覺之間，車下了高速，小路的顏色居然是紅色的。喬治亞的紅土地，以粗糙堅實的形象仰望藍天，散發出強壯的生命力。（七）