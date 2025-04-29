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為何拒收波音新機？ 中國商務部怪罪美國關稅新政

全美400處式微購物商場 下場不同

情盡緣未了（六）

孟悟
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「棉花豐收的時候，我們去姨婆家幫忙。一群小孩比賽採棉花，我總是拿第一。」她笑容如孩童，眼睛清澈透明。

「期待欣賞你採棉花的風姿。」他有感而發：「這真是個奇妙的世界，到處都有相似的風景，你一看見美國的棉花，就會想起故鄉的棉花。」

「是的，一看見瑪麗湖，會想起故鄉的水。」

「我知道你喜歡水，什麼時候來波士頓看瓦爾登湖？」他乾脆直接。

「我想想。」她的眼睛裡有晨星閃爍。

2 土

喬治亞的九月很美，但轉眼之間有颶風過境，許多居民的房子泡在了洪水中。城坤家地勢高，躲過了洪水。但是院子一棵快死的松樹被風吹倒，把房子砸了個歪嘴。歪嘴的中心是主臥，如果兩人都睡在主臥，肯定有悲劇。幸好二人早分房，各有各的書房和臥室，那主臥便成了客房兼庫房。

雖說人沒受傷，但嚇得半死，城坤整個精氣神都沒了。兩個月前他決定砍樹，砍樹公司要價一千美元，如果雇偷渡過來的華人砍，只要三百美元，還可以幫無證同胞生存。但是蘭溪堅決要請正規公司，理由很堅定，如果砍樹砸死人，官司無窮無盡，你怎麼賠？兩人爭翻了天，結果樹還是立在原地，最後砸了自家。

倒楣鬼繼續在後面追趕。城坤氣得頭大臉腫、眼睛出血，他吃錯了藥也沒想到，蘭溪主動向他提出離婚！城坤剛過四十，比年輕時更瀟灑帥氣，正是男人最好的年齡。城坤前年辭職創業，在美國開建的房地產公司，總算上了正軌，那生意像點了火似地旺起來了。他看蘭溪雖然風韻猶存，但一張臉越來越黃、越來越乾，丟了光彩和水嫩。（六）

華人 房地產 偷渡

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