圖／薛慧瑩

姨媽帶蘭溪去神婆家算卦，神婆說：你們婚姻不配，蘭溪是水命、城坤是土命，五行生剋，土剋水。兩人婚後相剋，事事不順。蘭溪當時聽了，只是淡淡一笑，自己是研究生，神婆小學都沒上，你讓她相信小學生？

不過這個神婆名聲赫赫，她曾經算過蘭溪三姨家的一個表妹，說她八字裡多火，如果火燒得正，今後必然大紅大紫。如果火燒歪了，便是到處惹是生非，一片狼藉。神婆還算小表妹會去北京發展，而且是混演藝圈的江湖。蘭溪在美國找到工作的那年，小表妹去北京當了北漂，藝考失敗了就不斷去試戲，盼著當明星的一天。

蘭溪相信神婆的時候，人已在美國。她和城坤的婚姻若即若離，瀰漫了疏遠和冷漠，職場成了最好的避難港灣。蘭溪上班的公司規模不大，經常吃大公司的殘羹剩炙。那些大公司單子做不過來，就批發給小公司。批發下來的活兒有大路貨，也有尖端高深的產品，蘭溪和她的同事搞不定，公司只好另聘高級顧問，林樺就這樣走進了蘭溪的視線。

因為都是華人，蘭溪請林樺去附近的餐廳用餐，話聊多了，自然就熟了。蘭溪問林樺的工資，林樺也坦誠相告：一個小時標價三百美元。他有這個本事，值這個價格。

林樺走南闖北，見多識廣，白宮 、五角大樓、華爾街 、陸軍軍區的計算機系統他都操作過。對方需要他解決問題，他能讓烏雲散去，陽光出來。蘭溪聽他這麼一說，便知道他已經加入了美國籍。因為像軍區這樣的敏感部門，工作人員必須是美國公民。

蘭溪拿了綠卡，但她並不想入美國籍。她和城坤的婚姻遲早要散場，或許有一天，她會主動提出離婚。離婚後是回中國還是留在美國，她舉棋不定。她在恍惚迷茫中，時不時想回到老家，陪在愛她的親人身邊。她同時還想尋找一個人，多少年一直在她內心糾纏紛亂。光影斑駁了童年的記憶，如果找到了他，她要對說一聲：謝謝！還有一聲：對不起！說完了，或許心就安了。

蘭溪和城坤的婚姻是長輩牽線促成的。兩人在婚前都有喜歡的人，城坤的初戀情人嫵媚優雅，有時像桀驁不馴的貓，有時候又是一頭溫順靈動的綿羊。不管她是貓還是綿羊，但同城坤母親一見面就成了天敵。高傲的初戀不願低頭，孝順的城坤於是站隊母親，接受了母親安排的相親。蘭溪呢？當年是因為失戀，才同意與城坤見了一面。蘭溪失戀，並不是因為她有多愛初戀，而是發現初戀隱瞞了婚史，讓她下定決心不再回頭。

蘭溪和城坤的母親曾是同事，兩家條件門當戶對，於是各懷心思的男女被長輩們推進了婚姻城堡。城坤的姊姊和姊夫在美國經營一家化工廠，城坤兩人目標一致，婚後留學美國。他們都是聰明人，在美國畢業後都找到了工作。

蘭溪喜歡上班，因為職場比家溫暖舒適。她和林樺共進午餐的次數多了，一些心裡的話也拿出來聊。林樺目前居住波士頓 郊區，曾經在西維吉尼亞生活過，他的原配是美國人，可惜病逝於乳腺癌。林樺感傷地說：「乳腺癌治療在美國已經發達成熟，但是夫人運氣太糟，遇到了庸醫。」

蘭溪低頭感嘆：「我鄰居得了乳腺癌，長眠在手術台。沒辦法，好醫生都在大城市。」

林樺說：「命中注定的，怨也改變不了結局。」

蘭溪說：「許多人希望退休後把大城市的房子賣了，去鄉下養老，但是很少有人意識到鄉下的醫療條件。鄉下當然有鄉下的好處，我們這裡高速不堵、山清水秀，你看看窗外的風景像不像明信片？」

窗外對著一個闊大的湖，名叫瑪麗湖。清亮靈動的湖水，被陽光摺疊成不同的色彩，有的像海水一樣的藍、有的像翠竹一樣的綠，鮮亮明媚，襯著湖面上白帆點點，讓人忍不住掏出手機。林樺一邊拍照，一邊說：「想起了波士頓郊外的瓦爾登湖。」

蘭溪知道十九世紀的美國作家梭羅，厭倦了城市的文明和虛偽，於是搬遷出城，在瓦爾登湖畔搭建木房、耕耘土地，遠離文明世界的喧囂熱鬧，創作了一部《瓦爾登湖》（《湖濱散記》）。這本書運氣奇好，不僅讓他名垂千古，也讓瓦爾登湖美名遠揚。（二）