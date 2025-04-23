這一剎那，廖梅才想起他是一個孤兒。學生時代的他，個兒很小，頭卻顯大，有點兒發育不良，外號豆芽菜。讓她們印象最深的只有那件事，藏寶遊戲時，他居然引導芬玉找到那罐紙鶴。她很想問，後來有沒有湊足一千隻送給芬玉。

下山時，他們換了一條山道，似乎為了證明自己完好無損的記憶力，蔣自強陸續指出採石場、水庫、瞭望塔的所在，還有廢棄的道觀，裡面結滿蛛網，一棵櫸樹從破損的屋頂伸出零星的枝椏。他對沿途所見如數家珍，好似回憶重現。

那天晚上，當冰糖燒鰻魚端上桌，老闆介紹這魚來自後山的水庫時，廖梅停箸片刻，望了蔣自強一眼。可蔣自強早已面色潮紅，脖頸上的靜脈叢莫名凸顯，臉上喳呼的表情與下午山上所見，判若兩人。那晚，他們叫了兩瓶四百五十毫升的金山陵糟燒，幾乎都落入他的肚中。酒落肚，話語被源源不斷地頂出，充滿自滿、驕傲與浮誇。說起當年如何與現在的妻子相識、相愛，對方是人民教師，地位比他高了不只一倍，毅然下嫁。一兒一女如何聰明可愛，岳父、岳母更是對他青睞有加，視為半子。身邊結交之朋友兄弟，也是仗義、熱情，相扶相幫。總之，萬事皆好，皆順利，勿有不滿足之事。

正聽著，廖梅看到手機屏幕亮了一下，對面的束潔發來一條信息：這個人好討厭啊，一直誇誇其談。她回了一杯咖啡和一個擁抱的表情。束潔又問：我們什麼時候走啊？她倉促回了幾個字：再等一會兒。

後來，她一直想，如果那晚束潔不提芬玉，蔣自強大概也不會說什麼。（九）