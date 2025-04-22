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他洗了澡，就去敲羅娜的門。兩個小時過去，羅娜的憤怒依然沒有平息。她馬著臉，吼道：「我不聽你的，你反正改不了的。離婚，我想跟你離婚。」

「離婚」這個字眼從她嘴裡蹦出來，不是第一次。局面安定和諧的時候，赫爾會提起她提議的離婚，打趣道：「要是離婚了，哪個幫你做菜做飯？哪個幫你做體力活？」羅娜就會莞爾一笑，說離婚在她的嘴裡，就是一個表達憤怒的形容詞。

見她還是在氣頭上，再多說，也是無趣，赫爾就進了自己的臥室，坐在床上，靠著枕頭，追近來一直在追一個很長的電視連續劇《越獄》。《越獄》情節複雜，離奇曲折得吊人胃口，止不住要一直追下去，直到看完全劇。坐在床上，用一個枕頭墊在背後，赫爾沉浸在劇裡神奇的情節中，一時忘了自己面臨的困境。

赫爾的思緒還在電視劇裡，外面響起了狠狠把門砸進門框的聲音。赫爾於是回到現實裡來。自己當下不也一樣像是身陷囹圄的囚徒嗎？如何越獄，還一籌莫展呢。

當晚，赫爾睡得很不踏實。幾個夢境裡都有羅娜，當然都不是花前月下、耳鬢廝磨。

赫爾退休 了。退休前，在本地一家公司做財務，還是一個小頭目，薪水優渥，又頗得公司裡上上下下的敬重。退休後，擁有了時間上的自由，卻也丟失了金錢。他拿的那點社安福利比退休前拿的薪水縮水三分之二。帳戶裡的那些退休基金一時又不能兌現。經營的兩套出租房，租金 微薄不說，還經常被拖欠。一時間，他覺得自己在家裡的經濟地位急劇下降。羅娜比他小將近十歲，離退休還遙遠。每天上班的時候，都會告個別，說：我要上班去了。本來這只是一個客觀描述，但在赫爾聽來，就有點刺耳，感覺自己就像一個吃老婆軟飯的人。下班了，她回到家來，說自己好累、好累。如果飯菜還沒有做好，她就會抱怨一番，說午飯沒有吃多少，現在已經餓了，責怪丈夫為什麼不早點做。或者，她會問今天吃什麼，有時會挑剔一下，說菜太少，或者不是她想吃的。這也讓赫爾不舒服，覺得自己真就像一個傭人一樣。

其實，以前羅娜下班了，也會有諸如此類的抱怨。但現在，赫爾分外敏感，不再像上班賺錢的時候，有同樣的反應。他以玩笑的口吻，對羅娜說：我們家裡也有階級壓迫和階級鬥爭。你就像從前的地主婆，我就像從前的長工。羅娜只當那是玩笑，就笑一下，也不放在心裡。

赫爾本來也只是在開玩笑，但開來開去，心裡卻真的有了這樣一個梗，覺得妻子現在的口吻和表現，跟從前真的有了分別。他想，在家庭這個社會的基本單元裡，也映照了宏觀的人類社會。經濟地位決定政治地位，在社會裡是這樣，在家庭裡也一樣。羅娜雖然是妻子，跟他是戰略夥伴關係，但現在的舉止言行的確有了些微妙的變化。

以前，兩個人也時而會有爭執，但好像是平等的。赫爾放下身段，勸慰一下、道個歉，不久就雨過天晴了。現在，如果兩人再有衝突，無論赫爾再如何努力，示軟、道歉的話說了一遍又一遍，還把下跪這樣卑賤的招式也用上，羅娜卻還是不妥協，比如這次。

離婚！這個字眼從羅娜的嘴裡叫嚷出來，不再只是為了發洩，而是有了認真的意味。赫爾開始認真地想，如果真的離婚，他會如何把日子過下去。

如果還年輕，離了婚，他可以再婚，建立另外一個生活單元，翻開生活的新篇章。年輕，就擁有多種選擇的路徑，找到另外一個秀外慧中的配偶，過上一個更美好的生活，也未可知。

懷想當年，他也是很多女生仰望的形象。他在各個階段的女同學中，也有不少是他欣賞的，而且，很碰巧的是，這些女同學不是離婚了，就是成了寡婦。也就是說，她們都回到了待字閨中的狀態。但接近七十的赫爾，已經沒有了當初間或冒頭的再婚憧憬。在這個階段，再去尋偶，有些荒唐，很是可笑。且不說，能不能再去找到一個讓自己心儀的配偶，就是離婚這個事實，都讓赫爾覺得丟面子。

宋明理學裡把「失節事大」渲染到了一個高得不能再高的高度，並非一點沒有道理。在赫爾看來，如果現在離婚，就是失節的大事。他一遍一遍地去想像，大洋兩岸的熟人朋友在轉告他離婚這個事實的時候，各種各樣的反應，表面的、表裡的。如果他離婚，離婚這個事實一定迅速傳播開來，就像一顆原子彈在空中炸開，親痛仇快，不在話下。離婚，顯然不是赫爾的選項。

離婚其實只是羅娜口無遮攔，發出的一個精神原子彈。羅娜體質弱，即使游泳，都只是像一根麵條一樣，在水裡無力飄搖。（二）