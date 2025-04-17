說到這裡她頓住了，眼睛瞇起來，讓宗正看不清她在想什麼。停了一會兒，她繼續說道：「總之，稽虞太孤單了，我總覺得我應該幫助她，不知道為什麼。」

宗正頭一次聽到紫妮說起稽虞的故事，他有些吃驚，稽虞竟然有這樣不幸的經歷。看著紫妮漸漸變得有些哀傷的臉，宗正的心沒來由得刺痛了一下。

「紫妮，」宗正道，「你太善良了。」

紫妮笑了一下，眼睛清亮起來，道：「你這樣講話倒讓我有些不習慣，感覺假假的。」

宗正也笑了，道：「我是認真說的。」

紫妮道：「我知道。」

宗正看著紫妮的臉，夜晚的燈光下，紫妮的臉美麗得有些不真實，宗正的心「撲通撲通」地跳著。他輕輕握住紫妮挽著他的手，道：「紫妮。」

「嗯？」紫妮輕輕應了一聲。

「紫妮。」宗正並不知道自己要說什麼，只是輕輕地又喚了紫妮的名字。

「你幹麼？」紫妮嬌嗔道。

宗正聽見紫妮這樣問，就「嘿嘿」了兩聲，卻並不說什麼，只看著紫妮。

「討厭！」紫妮低低地說道。

「你說什麼？」宗正沒有聽清楚。

「沒有什麼。」紫妮道，「你可記住了我讓你幫稽虞留心的事？」

宗正點點頭，道：「記住了！只是，」略頓了一下，繼續說道：「怕你那個稽虞眼光太高，或者因為她經歷過生離死別，所以輕易不會考 慮其他的男人呢。」

紫妮道：「所以呀，這個男人一定要非常出色優秀才可以。」

宗正笑道：「太優秀的男人並不一定會看得上稽虞啊，你要小心！」

紫妮怔了一下，她還真沒有想過這個可能性，挽著宗正的胳膊抖了一下。宗正再度輕輕握一下紫妮的手。

紫妮道：「如果這樣可怎麼好？豈不是我會傷害到她？」（九）