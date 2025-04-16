「不是所有男人都這樣的。」

「一次又一次的妥協，換來的還是再一次傷害。他太讓我失望、太讓我心寒。妳知道嗎？那一個道歉耗盡了我全身的力氣。我的身子一直在抖，我都說不清是傷心還是憤怒、是委屈還是絕望……我以前搞不懂，為什麼有些夫妻在孩子成家立業之後選擇離異。人生都過了大半，還要從頭開始？此時此刻我恍然大悟了，是過不下去了。沒有了共同撫養孩子這個潤滑劑，婚姻這部機器早就可以停擺了。皆因受夠了彼此，不願再忍下去啦。」

「妳想離婚？」

「的確動過這個念頭。不是嗎？傷心攢夠了，是時候離開了。」

「不要啊！妳這樣不是把妳的家拱手讓給別有用心的人了嗎？」

「後來我也想明白了。先生讓我失望透頂，可我還有一對兒女呀。為了他們，我要撐起這個家，為母則剛。我為這個家傾注了半生的心血，為什麼讓那些覬覦之人得償所願呢？一想到我的孩子要在單親家庭中長大，或是要面對一個繼母，我的心就會滴血。我就是要過好自己的日子，讓她們羨慕妒忌恨吧！」

「通透！妳能這麼想，我就放心了。」

「年輕時，以為婚姻裡裝著的是愛情。人們將愛情和婚姻相提並論，畫上等號。我也一直在婚姻裡自我陶醉、自我感動，真覺得自己很美滿幸福。人大概都要經歷幻滅才會成熟吧，經歷了一系列的危機之後才頓悟。情不知所起，愛不知所終，那叫愛情。而婚姻是要落實到每日柴米油鹽的瑣碎裡，不一定浪漫，只求平淡之福。我不願把日子過成自己不喜歡的樣子。那些年，我知道，我的日子不是愛情原本該有的樣子，但卻是婚姻該有的模樣吧。」（五）